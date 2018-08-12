Fenerbahçe - Bursaspor maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında Fenerbahçe, Bursaspor\'u konuk etti. Ülker Stadyumu\'nda saat 21.45\'te başlayan maçta Halil Umut Meler düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Bursaspor maçında Benfica maçına göre 4 değişikliğe gitti. Sarı lacivertli ekipte Barış Alıcı, Josef, Soldado ve Ayew mücadeleye ilk 11\'de başlarken Dirar, Eljif, Valbuena ve Alper Potuk ise yedek soyundu.

Sarı lacivertli ekipte yeni transferler Barış Alıcı ve Andre Ayew ilk kez resmi bir müsabakada taraftarların önüne çıkarken Berke Özer yedek kulübesinde yer aldı, Ferdi Kadıoğlu ise kadroda yer almadı.

Fenerbahçe\'de tedavileri devam eden İsmail Köybaşı ile Aatif\'ın yanı sıra sakatlığı son bulan Salih Uçan kadroda kendisine yer bulamadı.

\'FENERBAHÇE BÜYÜKTÜR KÜFÜR ETMEZ\' PANKARTI

Fenerbahçeli futbolcular mücadele öncesinde sahaya ellerinde taşıdıkları \'\'Fenerbahçe Büyüktür Küfür Etmez\'\' pankartı ile çıktı.

Futbolcuların üzerlerinde bulunan tişörtlerin ön tarafında sarı lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis\'in fotoğrafı yer alırken, tişörtün arkasında ise \'Saygı\' yazılıydı. Sarı lacivertli taraftarlar tribünde \"Fenerbahçe Büyüktür Küfür Etmez\" yazılı kartonlar açarken, Spor Toto Tribünü\'nde Lefter\'in resminin yer aldığı \"Rahat uyu Lefter şampiyon Fenerbahçe\" yazılı koreografi yapıldı.

SLIMANI STADA GELDİ

Fenerbahçe\'nin bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani, Kadıköy\'e geldi. İngiliz ekibi Leicester City\'den takıma dahil edilen Cezayirli futbolcu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti ve sonrasında Can Bartu Tesisleri\'nde teknik heyet ile futbolcularla tanıştı. Slimani daha sonra üzerine giydiği Fenerbahçe forması ile Bursaspor maçını yönetimin locasından takip etti.

RAMAZAN TAŞDEMİR, KADIKÖY\'DE

Ağrı Diyadin\'de bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılan ve iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir, Ülker Stadyumu\'na geldi. Taşdemir, Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı\'nın davetlisi olarak Bursaspor maçını izlemeye gelerek sarı lacivertli takımı destekledi.

ALİ KOÇ\'TAN LEFTER\'İN AİLESİNE PLAKET

Spor Toto Süper Lig\'de 2018-19 sezonuna adı verilen Fenerbahçe\'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis\'in ailesine başkan Ali Koç tarafından plaket verildi. Bursaspor maçı öncesi düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez\'in de katıldığı törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lefter\'in eşi, kızları ve torunlarına plaket verdi.

Başkan Ali Koç, plaket takdimi öncesinde statta bulunan taraftarlara seslenerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Koç, 4\'üncü yıldızı takacaklarına inandıkları sezonda taraftarların her maça gelerek takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

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