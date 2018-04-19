Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2-2\'nin rövanşında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu\'nda oynanacak maç saat 20.30\'da başlayacak. Kazanan takımın finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacağı mücadelede, 0-0 ve 1-1\'lik beraberliklerde Fenerbahçe, 3-3 ve üstü beraberliklerde ise Beşiktaş tur atlayan taraf olacak. 2-2\'lik eşitlik olması halinde ise maç uzatmaya gidecek.

Karşılaşmanın hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Roberto Soldado

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo