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Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2-2'nin rövanşında karşı karşıya gelecek

19 Nisan 2018 22:15

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2-2\'nin rövanşında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu\'nda oynanacak maç saat 20.30\'da başlayacak. Kazanan takımın finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacağı mücadelede, 0-0 ve 1-1\'lik beraberliklerde Fenerbahçe, 3-3 ve üstü beraberliklerde ise Beşiktaş tur atlayan taraf olacak. 2-2\'lik eşitlik olması halinde ise maç uzatmaya gidecek.
Karşılaşmanın hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Roberto Soldado
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo

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