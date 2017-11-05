Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Okul: \"Milli ara öncesinde bizim için önemli bir galibiyetti\"

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Akkaya: \"Önümüzde 5 önemli maçımız var ve hepsini kazanmamız gerekiyor\"

Hakan TARHAN - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul, Beşiktaş\'ı 82-65 yendikleri maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Okul, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Milli maç arasında zor bir maçtı. Beşiktaş, kadro kalitesi olarak düşük olsa da çok iyi bir takım ve önümüzdeki haftalarda çok daha iyi yerlere gelecek. Euroleague\'deki Ekateringburg karşılaşması sonrasında bir rehavet olur mu diye düşündüm ve ilk yarıda maçı idare ederek oynadık. İkinci yarı daha sert savunma yaparak oyunu kopardık. Takımımı tebrik ediyorum. Milli ara öncesinde bizim için önemli bir galibiyetti\" dedi.

Sarı-lacivertli oyuncu Tilbe Şenyürek de, taraftar desteğiyle birlikte önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, \"Ligde namağlup durumdayız. Bütün takım arkadaşlarım skora katkı yaptı. Geçen maçta da böyle bir durum olmuştu. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum\" diye konuştu.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya ise, arada kadro farkı olduğunu dile getirerek, \"Ancak bu maçta düdüklere de dikkat çekmek gerekiyor. Rakibimizi tebrik ediyorum. Önümüzde 5 önemli maçımız var ve hepsini kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz Play-Off\'a kalıp Türkiye Kupası\'na katılmak. Ayrıca Türk oyuncuların da takıma katkı yapması lazım. Kenardan gelen isimler katkı sağlamadı. 20 dakika çok iyi oynadık. Bu süreyi 30-40 dakikaya çıkarmamız gerekiyor\" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu Kübra da, rakibi tebrik ederek, \"Konsantrasyondan kaynaklı basit hatalar yaptık. Fenerbahçe gibi ekiplere karşı bu hataları yapınca sonuç kaçınılmaz oluyor\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maç sonu oyunculardan detaylar

- Açıklamalar