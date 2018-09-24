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Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek

24 Eylül 2018 22:56

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş\'ı konuk edecek. Saat 21.00\'de başlayacak ve Ülker Stadyumu\'nda oynanacak müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus\'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın derbi maça çıkacakları ilk 11\'ler şu şekilde:
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Andre Ayew, Yassine Benzia, Aatif Chahechouhe, Islam Slimani
BEŞİKTAŞ: Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Ryan Babel

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