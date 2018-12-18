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Spor

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçında düşen taraftar hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşen sarı lacivertli taraftar Soner Ergen ağır yaralandı

18 Aralık 2018 00:43

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşen sarı lacivertli taraftar Soner Ergen ağır yaralandı.
Soner Ergen, müsabakanın başlarında Maraton tribününden merdiven boşluğuna düştü. Olayı gören taraftarların ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri Ergen\'e müdahale ederken, sarı lacivertli taraftar stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Soner Ergen için kan ihtiyacı bulunduğunu açıkladı ve taraftarları kan vermek için hastaneye davet etti.

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