Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor\'u konuk ediyor. Ülker Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Martin Skrtel ve Vincent Janssen\'in dışında Volkan Demirel ile Roberto Soldado da Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Soldado\'nun ağrısı bulunduğu için, kaptan Volkan ise bağırsak enfeksiyonu sebebiyle görev alamadı.

DIRAR İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe\'de Nabil Dirar, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek soyundu. Teknik direktör Aykut Kocaman, genelde ilk 11\'de görev verdiği Dirar\'ı bu maçta yedek kulübesinde bekletti. Geride kalan Teleset Mobilya Akhisarspor ve Beşiktaş maçlarında sakatlığı sebebiyle görev alamayan Dirar ligde ilk kez yedek soyunurken Kocaman, sahaya Valbuena\'yı sürdü.

Aytemiz Alanyaspor\'da ise sarı kart cezalısı Welinton Silva\'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Haydar Yılmaz, Isaac Sackey ve Berkan Emir, Fenerbahçe mücadelesinde yer almadı.