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Spor

Fener yenilgiyi unuttu

2008-2009 sezonunda ilk haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından çıkışa geçen Fenerbahçe, son 5 resmi maçında mağlubiyeti unuttu.

11 Kasım 2008 02:00


Kötü başladığı 2008-2009 sezonunda ilk haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından çıkışa geçen Fenerbahçe, son 5 resmi maçında mağlubiyeti unuttu.

Son yenilgisini Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki İngiliz rakibi Arsenal karşısında İstanbul'da 5-2'lik sonuçla alan sarı-lacivertli ekip, bu mağlubiyetin ardından adeta hırs yaparak yaptığı zorlu maçlarda iyi sonuçlara imza attı.

Sezon başından bu yana üst üste en fazla 3 maçı yenilmeden geride bırakan Fenerbahçe, Arsenal yenilgisinden sonra seriyi 5 maça yükseltti.

''Devler Ligi''ndeki 3. maçında Arsenal'i Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, rakibine 5-2 yenildi. Bu maçın ardından Kadıköy'de lig maçında Bursaspor'u
konuk eden sarı-lacivertliler, Arsenal maçının skoruyla bu kez kazanan taraf oldu.

Fortis Türkiye Kupası'nda Ankaragücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, ligde Eskişehirspor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle yetindi.

Daha sonra deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2. maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0 beraberlikle 1 puan alarak gruptaki şansını son iki maça taşıdı.

Londra deplasmanındaki 1 puanın ardından, son olarak Turkcell Süper Lig'de derbi maçta ezeli rakip Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik galibiyet, sarı-lacivertli ekipte moralleri üst seviyeye çıkardı.

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