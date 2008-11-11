Fener yenilgiyi unuttu



Kötü başladığı 2008-2009 sezonunda ilk haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından çıkışa geçen Fenerbahçe, son 5 resmi maçında mağlubiyeti unuttu.



Son yenilgisini Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki İngiliz rakibi Arsenal karşısında İstanbul'da 5-2'lik sonuçla alan sarı-lacivertli ekip, bu mağlubiyetin ardından adeta hırs yaparak yaptığı zorlu maçlarda iyi sonuçlara imza attı.



Sezon başından bu yana üst üste en fazla 3 maçı yenilmeden geride bırakan Fenerbahçe, Arsenal yenilgisinden sonra seriyi 5 maça yükseltti.



''Devler Ligi''ndeki 3. maçında Arsenal'i Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, rakibine 5-2 yenildi. Bu maçın ardından Kadıköy'de lig maçında Bursaspor'u

konuk eden sarı-lacivertliler, Arsenal maçının skoruyla bu kez kazanan taraf oldu.



Fortis Türkiye Kupası'nda Ankaragücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, ligde Eskişehirspor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle yetindi.



Daha sonra deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2. maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0 beraberlikle 1 puan alarak gruptaki şansını son iki maça taşıdı.



Londra deplasmanındaki 1 puanın ardından, son olarak Turkcell Süper Lig'de derbi maçta ezeli rakip Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik galibiyet, sarı-lacivertli ekipte moralleri üst seviyeye çıkardı.

