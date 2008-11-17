Fener yarışa ortak oldu



Turkcell Süper Lig'e yaptığı kötü başlangıcın ardından, son haftaların en başarılı takımlarından birisi olan Fenerbahçe, zirve yarışında var olduğunu gösterdi.



Ligde geride kalan 11 haftanın çoğunluğunda puan cetvelinde orta sıralarda yer alan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda üst üste aldığı puanların ardından üst sıralardaki mücadeleye ortak oldu.



10 HAFTADA 10 BASAMAK YÜKSELDİ



Sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 yenilerek, ilk haftanın ardından oluşan puan cetvelinde 16. sırada yer alan Fenerbahçe, ardından 10 maçlık periyotta 10 basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.



Ligin 2. haftasında 7., 3. haftasında 12., 4. haftasında 8., 5. haftasında 10., 6. haftasında 12., 7. haftasında 10., 8. haftasında 9., 9. haftasında 9., 10. haftasında 7. ve 11. haftasında 6. sıralarda yer alan sarı-lacivertli ekip, 10 haftanın ardından 11 takımı gerisinde bıraktı.



6.'lık Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana puan cetvelinde geldiği en üst basamak oldu.





PUAN FARKLARINI AZALTTI





Puan cetvelinde 19 puanla 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 26 puanlı lider Trabzonspor'un ardından sıralanan 4 takımla puan farklarını oldukça düşürdü.



Sarı-lacivertli ekip, sıralamada 22'şer puanlı 2. Beşiktaş'ın ve 3. Ankaraspor'un 3, 21 puanlı 4. Sivasspor'un 2 ve 20 puanlı 5. Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunuyor.



Fenerbahçe, ligde ilk yarıda kalan 6 maçından ikisini puan cetvelinde üzerinde bulunan ekiplerle yapacak. 13. haftada Beşiktaş'ı, 17. haftada da Trabzonspor'u Kadıköy'de konuk edecek sarı-lacivertliler, rakipleri karşısında saha ve seyirci faktörünü de iyi değerlendirerek galip gelirse, zirve yarışında büyük bir avantaj sağlayacak.

