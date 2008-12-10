Fener sonunu getiremedi

Euroleague C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, Almanya'nın Alba Berlin takımına deplasmanda 72-63 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler grup maçlarındaki 4. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'ndaki 7. maçında Almanya'nın Alba Berlin takımıyla deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın İkinci yarısında savunmada beklenen performansı sergileyemeyen sarı-lacivertliler, rakibine 72-63 skorla boyun eğdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 3 dakikasını 14-9 önde geçen temsilcimiz, ilk çeyreğin son bölümünde skoru 19-9'a getirerek farkı 10 sayıya kadar çıkarttı ve çeyreği de 19-10 üstün bitirdi.
İkinci çeyrekte Mcelroy'un basketleriyle etkili olan ev sahibi takım, farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı. Preldzic ve Mirsad Türkcan'ın sayılarıyla üstünlüğünü korumayı başaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 30-27 önde gitti.
İkinci yarının ilk bölümünde farkı yeniden 7 sayıya kadar çıkartan Fenerbahçe Ülker, Sesay'ın basketlerine engel olamadı ve ev sahibi takım üçüncü çeyreğin son 4 dakikasına girilirken 39-37 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, Alba Berlin son çeyreğe 49-48 önde başladı.
Son çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi takım, Mcelroy'un 3 sayılık basketiyle skoru 54-48'e getirerek farkı 6 sayıya kadar çıkarttı. Rakibine Semih Erden'in basketleriyle cevap veren temsilcimiz, savunmada etkili olamayınca Alba Berlin son 5 dakikaya 60-52 önde girdi.
Skor üretmekte zorlanmayan ev sahibi takım skoru 63-52'ye getirerek farkı çift hanlere taşırken, üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu ve sahadan da 72-63 skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe Ülker'de Mirsad Türkcan 13 sayı - 7 ribauntla öne çıkan isim oldu. Oğuz Savaş 8 sayı - 3 ribauntla, Marques Green 8 sayı - 5 asist - 3 ribauntla maçı noktaladı.
Ev sahibi ekipte Sesay 17 sayı - 4 ribaunt - 2 asistle sahanın en skorer ismi olurken, Mcelroy 16 sayı - 6 ribaunt - 4 top çalma - 2 asistle, Casey Jacobsen de 11 sayı - 3 ribaunt - 3 asistle oynadı. ALBA BERLİN: 72 - FENERBAHÇE ÜLKER 63
Salon: 02 World Arena
Hakemler: Juan Carlos Artega (İspanya), Milijove Jovcic (Sirbistan), Milija Vojinovic (Sirbistan)
Alba Berlin: Jacobsen 11, Herber, Hamann 2, Zwiener, Dojcin, Sesay 17, Wright 7, Femerling x 3, Chubb 8 , Drobnjak, McElroy 16, Nadjfeli 8
Fenerbahçe Ülker: Green 8, Mirsad 13, Ömer Onan 7, Rasim, Semih 7, Mrsiç, Vidmar 6, Hakan, Mutaf, Oğuz 8, Smith 6, Preldzic 8
1. Periyot: 10-19
Devre: 27-30 (Fenerbahçe Ülker lehine)
3. Periyot: 51-48
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9 Aralık Salı
|Skor
| Alba Berlin - Fenerbahce Ulker
|72 - 63
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10 Aralık Çarşamba
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CSKA Moskova - Panionios OT
|-
| Cibona - Le Mans
|-
| Efes Pilsen - AJ Milano
|-
| Tau Ceramica - Union Olimpija
|-
| Unicaja - Olympiacos
|-
| Montepaschi Siena - Zalgiris
|-
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11 Aralık Perşembe
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| SLUC Nancy - Asseco Prokom
|-
| Panathinaikos - Regal Barcelona
|-
| Real Madrid - Partizan
|-
| Air Avellino - Maccabi Electra
|-
| DKV Joventut - Lottomatica Roma
|-