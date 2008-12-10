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Spor

Fener sonunu getiremedi

Euroleague C Grubu'nda mücadele eden F.Bahçe, Almanya'nın Alba Berlin takımına deplasmanda 72-63 yenildi.

10 Aralık 2008 02:00


Euroleague C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, Almanya'nın Alba Berlin takımına deplasmanda 72-63 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler grup maçlarındaki 4. yenilgisini aldı.


Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'ndaki 7. maçında Almanya'nın Alba Berlin takımıyla deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın İkinci yarısında savunmada beklenen performansı sergileyemeyen sarı-lacivertliler, rakibine 72-63 skorla boyun eğdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 3 dakikasını 14-9 önde geçen temsilcimiz, ilk çeyreğin son bölümünde skoru 19-9'a getirerek farkı 10 sayıya kadar çıkarttı ve çeyreği de 19-10 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte Mcelroy'un basketleriyle etkili olan ev sahibi takım, farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı. Preldzic ve Mirsad Türkcan'ın sayılarıyla üstünlüğünü korumayı başaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 30-27 önde gitti.

İkinci yarının ilk bölümünde farkı yeniden 7 sayıya kadar çıkartan Fenerbahçe Ülker, Sesay'ın basketlerine engel olamadı ve ev sahibi takım üçüncü çeyreğin son 4 dakikasına girilirken 39-37 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, Alba Berlin son çeyreğe 49-48 önde başladı.

Son çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi takım, Mcelroy'un 3 sayılık basketiyle skoru 54-48'e getirerek farkı 6 sayıya kadar çıkarttı. Rakibine Semih Erden'in basketleriyle cevap veren temsilcimiz, savunmada etkili olamayınca Alba Berlin son 5 dakikaya 60-52 önde girdi.

Skor üretmekte zorlanmayan ev sahibi takım skoru 63-52'ye getirerek farkı çift hanlere taşırken, üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu ve sahadan da 72-63 skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Ülker'de Mirsad Türkcan 13 sayı - 7 ribauntla öne çıkan isim oldu. Oğuz Savaş 8 sayı - 3 ribauntla, Marques Green 8 sayı - 5 asist - 3 ribauntla maçı noktaladı.

Ev sahibi ekipte Sesay 17 sayı - 4 ribaunt - 2 asistle sahanın en skorer ismi olurken, Mcelroy 16 sayı - 6 ribaunt - 4 top çalma - 2 asistle, Casey Jacobsen de 11 sayı - 3 ribaunt - 3 asistle oynadı.



ALBA BERLİN: 72 - FENERBAHÇE ÜLKER 63

Salon: 02 World Arena

Hakemler: Juan Carlos Artega (İspanya), Milijove Jovcic (Sirbistan), Milija Vojinovic (Sirbistan)

Alba Berlin: Jacobsen 11, Herber, Hamann 2, Zwiener, Dojcin, Sesay 17, Wright 7, Femerling x 3, Chubb 8 , Drobnjak, McElroy 16, Nadjfeli 8

Fenerbahçe Ülker: Green 8, Mirsad 13, Ömer Onan 7, Rasim, Semih 7, Mrsiç, Vidmar 6, Hakan, Mutaf, Oğuz 8, Smith 6, Preldzic 8

1. Periyot: 10-19

Devre: 27-30 (Fenerbahçe Ülker lehine)

3. Periyot: 51-48 

9 Aralık Salı
 Skor
 Alba Berlin - Fenerbahce Ulker 72 - 63
 10 Aralık Çarşamba
  

 CSKA Moskova - Panionios OT

 -
 Cibona - Le Mans -
 Efes Pilsen - AJ Milano -
 Tau Ceramica - Union Olimpija -
 Unicaja - Olympiacos -
 Montepaschi Siena - Zalgiris -
 11 Aralık Perşembe
  
 SLUC Nancy - Asseco Prokom -
 Panathinaikos - Regal Barcelona -
 Real Madrid - Partizan -
 Air Avellino - Maccabi Electra -
 DKV Joventut - Lottomatica Roma -


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