'Fener şampiyon olamaz'

Rıdvan Dilmen, Ankara'dan yaralı dönen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu



NTV'de yayınlanan 'Yüzde Yüz Futbol' programında Fenerbahçe'nin Ankaragücü sınavını masaya yatıran Rıdvan Dilmen, Sarı Kanaryaların bu oyuncu yapısıyla, bu hocasıyla, bu kalitesiyle Süper Lig'de şampiyon olamayacağını iddia ederek puan kayıplarının devam edeceğini savundu. "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olması söz konusu değil." diyen Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Fenerbahçe şampiyon falan olamaz’



"Bu kadar iddialı konuşuyorum. Fenerbahçe şampiyon filan olamaz. Tamamen 3 oyuncunun performansı çok önemli. Devid, Alex ve Guiza çok iyi ama çok iyi oynamalı mucizeler yaratmalılar. Alex bu mucizeyi çok gerçekleştirdi. Şimdi bu kadroda Guiza formsuz, Deivid henüz dönüyor. Guiza, Deivid, Emre Alex süper ligin kapasitesini kaldıracak düzeyde değil. Kuvvetli değiller."



Fenerbahçe takımı Ankara'ya giden eli ayağı düzgün Anadolu takımı gibi. İyi defans yapalım, savunma arkasına top atalım, Guiza uçsun atsın. Başka bir oyun şablonu var mı Fenerbahçe'nin yok. Uzun atılıyor stoperle Guiza koşuyor, stoper güçlü olduğu için alıyor. Anadolu takımları deplasmana geldiklerinde beklerle uzun top atarlar süratli bir golcu bulurlar. Oyun planları budur, Fenerbahçe'de böyle..



Ankaragücü ile oynarken oyuna hükmetmeniz yaratıcı oynamanız lazım. Selçuk da Josica da topla çıkabilen oyuncular değiller. Üst düzey kulüp maçları her iki yarıda minimum 20 dakika yarı alanda oynaması lazım. Maçı seyret puanlar muhtemelen eşit dersin, güç farkı gözüktü mü aralarında.



‘Güiza’ya 4 milyon euro bile vermem’



Üç büyüklerde yer alan golcüleri kıyaslayan Rıdvan Dilmen, takımların oyun yapısına en uygun olarak Beşiktaş'lı Nobre'yi gösterdi.



Dilmen, Güiza'nın aldığı parayla oynadığı futbolun hakkını veremediğini, İspanyol golcüye ancak ikili forvet sisteminde bu paranın verilebileceğini aksi taktirde 'Değil 14 Milyon, 4 Milyon Euro bile vermeyeceğini' söyledi.



‘Fener şansını UEFA’da denemeli’



Sarı-lacivertli futbolcular bakacaklar kendilerine Porto maçına kenetlenecekler.Çünkü tek bir takımla çekişmeyecekler. Başka şansları yok zaten. Türkiye Ligi'nde puan kayıpları devam edecek, o yüzden konsantrasyonunu daha çok Avrupa'ya vermeli. Eğer Avrupa'da başarılı olmak istiyorsa daha dikkatli davranmalı. Fenerbahçeliler kenetlenip Porto maçını kazanıp UEFA'da şansını denemeli.



Kulüpler takımlarını öyle kurmalılar ki hem evinde hem deplasmanda rakiplerini yeneceksin. Oh! ne güzel Kadıköy'de, Sami Yen'de, İnönü'de geleni gideni yen. Ne yapmış üç büyükler deplasmanda Fener'in 1, G.Saray'ın 1, Beşiktaş'ın 2 galibiyeti var. Olmaz böyle şey. Bu tablo gösteriyorki kulüpler takımlarını iyi kurmuyor.

