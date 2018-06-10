Fener Rum Patrikhanesi'nden Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde iftar yemeği

Fener Rum Patrikhanesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, (TOFD) üyeleri için iftar düzenledi.

TOFD Başkanı Ramazan Baş Patrik Bartholomeos'a engelsiz bir yaşam için sarfettiği gayretlerden dolayı teşekkür ederek adına ödül plaketi verdi. Yemeğe katılanlara, kendilerine destek verenlere ve dernek çalışanlarına teşekkür eden Baş, "Özel bir iftar yemeğinde birlikteyiz. Patrikhaneyle 10 yılı aşkındır iftar yemeği düzenliyoruz. Birlikte nice iftar yemekleri düzenleyebilmeyi temenni ediyorum" dedi.

Çevre Sempozyumu için Atina'da bulunan Patrik Bartholomeos'un yerine Metropolit Apostol Danilidis katıldı. Plaketi, Patrik Bartholomeos adına alan Danilidis, "Engelli insanlarımızın yaşadıkları güçlükler, sıkıntılar maalesef sadece kendileri ile sınırlı değil. Bu sıkıntılar ve güçlükler ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Engelli birinin, kendi iradesinin dışında, engelli olması farklı faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. Engellilerin engelsiz bir hayat sürebilmeleri ancak toplumun duyarlılığının oluşması ile mümkündür. Engelli olmak, atıl olmak manasında değildir, imkân tanındığı takdirde en az diğer insanlar kadar aktif ve üretken olabilmektedirler. Engelli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza çözüm üretmenin, hayatlarını kolaylaştıracak imkânlar sağlamanın bir insanlık borcu, vazifesi olduğu da unutmamalıdır' diye konuştu.

İftar programı İmam Salim Özakça'nın duası ile bitirildi.