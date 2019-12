Fener potada tarih yazdı!

T24 - Fenerbahçe Ülker, Euroleague'de deplasmanda karşılaştığı Regal Barcelona'yı 69-61 yenerek tarihi bir galibiyet aldı!



THY Euroleague C Grubu'ndaki 3. maçında Regal FC Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe Ülker, normal sezonda 19 maçtır yenilmeyen son şampiyonu 61-69'luk skorla devirdi.



Fenerbahçe Ülker, Turkish Airlines Euroleague'de yoluna muhteşem bir galibiyetle kayıpsız devam etti. C Grubu'ndaki 3. maçında son şampiyon Regal FC Barcelona ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz, harika savunma yaptığı ve son periyodunda 25 sayı ürettiği zorlu mücadeleyi 61-69'luk skorla kazandı. Bu sonuçla THY Euroleague'de 3'te 3 yapan Sarı-Lacivertliler, İspanyol ekibinin 19 maçlık normal sezon galibiyet serisine de nokta koydu. C Grubu'nda oynanan diğer karşılaşmada ise Türk antrenör Erman Kunter'in çalıştırdığı Cholet Basket, Fransa'da konuk ettiği Lietuvos Rytas'ı 73-69 mağlup etti.



Karşılaşmanın açılış basketini kaydeden Pete Mickeal, Fenerbahçe Ülker'den Marko Tomas'ın yaptığı tiple skoru eşitlemesinin ardından bir de üçlük isabeti buldu. Ömer Onan'ın başarılı atışıyla durum 5-4 olduktan sonra Erazem Lorbek ve Roko Ukic'ten karşılıklı turnikeler geldi.



Temsilcimiz, Gasper Vidmar'ın sayılarıyla öne 7-8 öne geçse de Juan Carlos Navarro hemen yanıt verdi. Fakat Roko Ukic'in art arda basketleriyle Sarı-Lacivertliler ilk 5 dakikayı 9-12 üstün geride bıraktı. Regal FC Barcelona, televizyon molasının ardından Pete Mickeal'in orta mesafeli isabetiyle farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe Ülker ise hücum ribaundlarındaki etkinliği sayesinde yakaladığı fırsatları değerlendirememesine rağmen Gasper Vidmar'ın smacıyla periyodun son 2 dakikasına 11-14 önde girdi. Fran Vazquez'in smacına engel olamayan temsilcimiz, oldukça iyi savunma yaptığı ilk çeyreği 13-14 önde tamamladı.



Lynn Greer'ın ikinci periyodun başında attığı basket ve Mirsad Türkcan'a yaptığı asist farkı 5'e yükseltti. Juan Carlos Navarro ve Oğuz Savaş'ın karşılıklı serbest atışlarının ardından Terence Morris'in üçlüğü durumu 18-20 yaptı. Rakibine Emir Preldzic ile cevap veren Fenerbahçe Ülker, Oğuz Savaş'ın turnikesiyle farkı 6'ya çıkardı. Temsilcimiz, ev sahibini arka arkaya top kayıplarına zorlarken yakaladığı seriyi Lynn Greer'ın üçlüğüyle 7-0'a taşıdı. Regal FC Barcelona aldığı moladan Victor Sada'nın üst üste basketleriyle dönerek 16. dakikaya girilirken skoru 22-27'ye getirdi. Juan Carlos Navarro'nun farkı 3'e düşürmesi üzerine Sarı-Lacivertlilerin baş antrenörü Neven Spahija mola istedi. İspanyol ekibinin 6-0'lık serisini mola sonrası Marko Tomas'ın turnikesi ile noktalayan Fenerbahçe Ülker'e Erazem Lorbek'ten karşılık geldi ve devrenin son 2 dakikasına 26-29'luk skorla girildi. Marko Tomas'ın sayıya çevirdiği serbest atışlar ve Pete Mickeal'in basketiyle fark korunurken kalçasından sakatlanan Roko Ukic kenara alındı.



Temsilcimiz, Darjus Lavrinovic'in tek sayısıyla ilk yarıyı 28-32 önde kapattı.



Üçüncü periyot Gasper Vidmar'ın isabetli serbest atışlarıyla start aldı. Ardından Fran Vazquez, Juan Carlos Navarro'nun akıl dolu pasını smaçla bitirdi. Pete Mickeal'in başarılı atışıyla skoru 32-34'e getiren Regal FC Barcelona savunma sertliğini de arttırdı. Fakat hafif sakatlığını atlatıp ikinci yarıda oyuna dönen Roko Ukic farkın kapanmasına izin vermedi. Juan Carlos Navarro'nun zor pozisyondaki turnikesiyle durum 34-37 olduktan sonra Pete Mickeal farkı 1'e indirdi. Bu bölümde her iki takımın da dış atışlarda düşük yüzdede kalması dikkat çekti. Darjus Lavrinovic ve Juan Carlos Navarro'nun karşılıklı sayılarının ardından ev sahibi Jaka Lakovic'in turnikesiyle uzun süre sonra 28. dakikada 40-39 öne geçti. Sloven yıldızını üçlüğü ise temsilcimize mola aldırdı. Fenerbahçe Ülker, Emir Preldzic'in son saniyedeki üç sayılık isabetine rağmen final periyoduna 45-44 geride girdi.



Jaka Lakovic son çeyreğe de basketle başlarken Tarence Kinsey'nin yanıtı gecikmedi. Mirsad Türkcan'ın üçlüğüyle üstünlüğü yeniden ele alan Sarı-Lacivertliler, yine Lakovic'in isabetine Emir Preldzic'in üçlüğüyle cevaplayarak skoru 49-52'ye getirdi. Ancak periyodun 3. dakikası geride kalırken temsilcimizin faul hakkı doldu ve Pete Mickeal serbest atışlarla farkı 1'e indirdi.



Fenerbahçe Ülker rakibine Lynn Greer ile hemen karşılık verip durumu 51-54 yaptıktan sonra Erazem Lorbek'in art arda sayılarına engel olamayınca 37. dakikaya girilirken 1 sayı geriye düştü. Ardından Roko Ukic, İspanyol ekibinin 4. takım faulünde kazanılan 3 serbest atışta da isabet bularak takımını tekrar öne taşıdı. Marko Tomas'ın üçlüğüyle skor üretmeye devam eden temsilcimizde Roko Ukic'in basketi ise durumu 57-62 yaptı. Sarı-Lacivertliler, rakibin kritik hücumlarını başarıyla savunurken Marko Tomas da turnikeyle 5 sayılık farkı koruyunca Regal FC Barcelona bitime 1 dakika 22 saniye kala mola aldı. Rakibine mola sonrası kullandığı iki hücumda sayı şansı vermeyip serbest atışlarla sayı bulmaya devam eden Fenerbahçe Ülker'de Ömer Onan maça noktayı koydu: 61-69.





SALON: Palau Blaugrana



HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Fernando Rocha (Portekiz), Eddie Viator (Fransa)

REGAL FC BARCELONA (61): Victor Sada 4 (4 ribaund), Ricky Rubio, Jaka Lakovic 11 (2 ribaund- 2 asist), Juan Carlos Navarro 12 (4 ribaund- 2 asist), Kosta Perovic (1 ribaund), Fran Vazquez 4 (7 ribaund), Boniface Ndong, Terence Morris 3 (6 ribaund), Erazem Lorbek 10 (5 ribaund- 1 asist), Pete Mickeal 17 (4 ribaund- 2 asist), Roger Grimau

FENERBAHÇE ÜLKER (69): Roko Ukic 13 (6 ribaund- 2 asist), Mirsad Türkcan 6 (5 ribaund), Ömer Onan 6 (2 ribaund), Lynn Greer 7 (1 ribaund- 4 asist), Darjus Lavrinovic 3 (6 ribaund- 1 asist), Gasper Vidmar 6 (4 ribaund), Oğuz Savaş 6 (2 ribaund), Tarence Kinsey 2 (1 ribaund), Marko Tomas 12 (6 ribaund- 1 asist), Emir Preldzic 8 (1 ribaund- 1 asist)

1. PERİYOT: 13-14

2. PERİYOT: 15-18

3. PERİYOT: 17-12

4. PERİYOT: 16-25