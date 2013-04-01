Fener moral depoluyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek moral depoladı. Takımının 2. golünü atan Moussa Sow, son 5 lig maçında 6. golünü kaydetmiş oldu

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Pierre Webo ile 84. dakikada Moussa Sow kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 49'a yükselten Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Orduspor ile karşılaşacak... Bu yenilgi ile 26 puanda kalan Akhisar Belediyespor ise gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Sow yaptı!

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Sow, Akhisar maçındaki golü ile büyük bir başarıya da imza attı. Sow, Fenerbahçe forması ile çıktığı son 5 lig maçında 6 gol attı. Kasımpaşa(1), Beşiktaş(2), Bursaspor(1), Antalyaspor(1), Akhisar BLD.(1)

Caner sinirlendi!

Caner Erkin, 67. dakikada oyundan alınınca oldukça sinirlendi... Taraftarın ıslıklayarak portesto ettiği Caner Erkin, kenara gelirken, Aykut Kocaman'ın tebriğine cevap vermedi ve yedek kulübesinin önündeki su şişesini tekmeledi.

Webo takıma döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile yapılan ilk maçta sakatlandıktan sonra bir süre takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Webo, Akhisar Belediyespor maçıyla birlikte takıma döndü. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin ligde 25. haftada Bursaspor, 26. haftada da Medical Park Antalyaspor ile yaptığı son iki maçta forma giyemeyen Webo, 11'deki yerini aldı.

Notlar

Karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ve Aykut Kocaman, sahaya çıkış tünelinin önünde bir süre sohbet etti.

Akhisar Belediyespor'u taraftarları Fenerbahçe deplasmanında yalnız bırakmadı. Misafir seyirci tribününde bin kadar Akhisar Belediyesporlu taraftar yer aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın maskotu “Kanki” saha içinde dolaşarak tribünleri selamladı.

Türk Telekom kale arkası tribünün üst bölümündeki 'Genç Fenerbahçeliler' taraftar grubu, bulundukları tribünün önüne “Setimizi alabilirsin ama sesimizi asla” yazılı pankart asarken, taraftarların tribünde ellerinde taşıdıkları pankartta da “Bir tribün direniyor” yazısı yer aldı. Taraftarlar, “GFB burada dimdik ayakta” şeklinde tempo tuttu.