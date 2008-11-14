Fener mahkûmuna sürekli basın kartı!

Başbakanlık 7 muhabirin “basın meslek ilkelerine uymadıkları” gerekçesiyle akreditasyonunu yenilemezken, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), skandal bir uygulamaya imza attı. Basın Kartı Komisyonu, dün itibarıyla, Deniz Feneri davasında Almanya’da yargılanıp 5 yıl 10 ay hüküm giyen Mehmet Gürhan’a, “sürekli basın kartı” verdi.



Basın Kartı Komisyonu basın kuruluşları temsilcilerinden oluşmasına karşın, dosyalar resmi makamların onayından geçirilerek Kurul’a sunuluyor ve yine Başbakanlık Bayın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün onayıyla kişilere teslim ediliyor. Kartın verilmesi için adli sicilden “temiz” raporu gerekiyor. Komisyon, dün, başvuruda bulunan 170 gazeteciden 164’üne, yaşamları boyunca bir kuruma bağlı olmaksızın gazetecilik yapma imkanı sağlayan “sürekli basın kartı” verilmesini uygun buldu. Bu listede Yurt Haber Ajansı’ndan dosyasını veren Mehmet Gürhan da var.



Yurt Haber Ajansı, Almanya’daki Deniz Feneri davasında Mehmet Gürhan’ın ortak olduğu ve para aktarılan şirketler arasında gösterilmişti. Kuryelerle Türkiye’ye aktarılan 16 milyon euronun bir bölümünün Yurt Haber Ajansı’na aktarıldığı ifade edilmişti. Ajansın artık faaliyette bulunmadığı bildirildi.



Yasaklı 7 gazeteci ‘kural ihlali’ yapmış



Başbakanlık yedi muhabiri ‘veto’ etti ve akreditasyonlarını yenilemedi. Bu gazeteciler, Hürriyet’ten Turan Yılmaz ve Hasan Tüfekçi, Milliyet’ten Abdullah Karakuş, Vatan’dan Veli Toprak, Akşam'dan Ali Ekber Ertürk, Star TV’den Fatma Çözen ve Evrensel’den Sultan Özer. Başbakanlık Sözcüsü Akif Beki, bu 7 tecrübeli muhabirin ‘kural ihlali yaptığını’ açıkladı.



Başbakanlık onaylıyor



Basın Kartı Komisyonu, Genel Müdürlüğü temsilen iki, basın şeref kartı ve sürekli basın kartı sahiplerinden genel müdürlükçe seçilen iki, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen iki, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen bir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen bir, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nı temsilen üç, Gazeteciler Federasyonu’nu temsilen yerel basın mensubu bir, Türkiye Gazete Sahipleri Birliği’ni temsilen bir olmak üzere toplam 13 üyeden oluşuyor.

Komisyon, Sürekli Basın Kartı ve ilk kez Sarı Basın Kartı verilmesini oybirliği ile karara bağlıyor. Komisyona dosyalar, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından ön inceleme yapıldıktan, “uygun koşulları taşıdığı” belirlendikten sonra sunuluyor. Kararlar genel müdür onayıyla kesinleşiyor.



Dolandırıcılara verilemez!



Basın Kartları Yönetmeliği’ne göre; basın kartı alacak kişilerde aranan nitelikler arasında şu madde yer alıyor:

“Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, fuhuşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma veya 5680 sayılı Basın Kanunu’nun ek birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması...”



İptal edilebilir



Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürü Salih Melek, Mehmet Gürhan’ın Yurt Haber Ajansı adına sürekli basın kartı aldığını belirterek, “Ben komisyonda yokum ancak İstanbul merkezli Yurt Haber Ajansı adına bu kart kendisine verilmiş. Komisyon için, adli sicil kaydında sorun görünmemesi, 18 yıl bilfiil sigortalı hizmet veriyor olması yeterli. Bu durumda komisyon da takdir hakkını kullanıp kartı veriyor. Mehmet Gürhan’la ilgili herhangi bir adli sicil vakası gelmediği için sürekli kart verilmiştir. İleride olumsuz bir sicil gelirse, bir dahaki toplantıda verilen kart iptal edilebilir” diye konuştu.

