Fener Kadıköy'de parlıyor



Yarın Arsenal'e karşı zorlu bir mücadele verecek Fenerbahçe, sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler Şükrü Saracoğlu'nda oynadığı son 15 Avrupa maçında mağlubiyet almadı.





Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında yarın Kadıköy'de İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, sahasındaki etkili performansına güveniyor.



Özellikle son iki sezondur yaptığı maçlarda saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Milan (23 Kasım 2005) karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından, Kadıköy'de yenilgi yüzü görmedi.



İtalyan ekibe karşı aldığı mağlubiyetten sonra sahasında 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, son olarak bu sezon grupta Dinamo Kiev ile yaptığı maçta 0-0 berabere kaldı.



Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çıktığı son 15 Avrupa Kupası maçında 11 kez kazanırken, 4 maçta eşitliği bozamadı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki üst üste yaptığı son 9 Avrupa Kupası maçının 8'ini kazanırken bir beraberlik aldı.



Fenerbahçe, Kadıköy'deki 15 maçlık yenilmezlik serisinde attığı toplam gol sayısında da dikkati çekiyor. Bir önceki maçta Dinamo Kiev karşısında 90 dakikayı golsüz tamamlayan Fenerbahçe, 15 maçta rakip filelere toplam 32 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.



Sahasındaki 74. maç



Fenerbahçe, Avrupa kupaları mücadelesinde yarın sahasında 74. maçına çıkacak. Bugüne dek evinde yaptığı 73 karşılaşmada 37 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 24 karşılaşmada yenildi, 12 kez de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, sahasında yaptığı maçlarda toplam 107 gol atarken, kalesinde 82 gol gördü.



Fenerbahçe, bugüne dek Avrupa kupalarında İngiliz ekiplerle yaptığı 13 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz ekiplerle toplam 7 kez eşleşti. İngiliz ekiplerle yaptığı 13 maçın 7'sinde yenilen Fenerbahçe, 2 maçta ise beraberliğe razı oldu.,



Geçen sezon ünlü İngiliz ekibi Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-1 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.



Fenerbahçe, 29 yıl sonra Avrupa kupalarında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekiple 1979-1980 sezonunda Kupa Galipleri Kupası 1. tur mücadelesinde eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 yenildiği rakibiyle İstanbul'daki maçta 0-0 berabere kalarak, kupadan elenmişti.



Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde karşı karşıya geldiği İngiliz ekibi, 0-0 tamamlanan maçta penaltılar sonucu yenerek (4-1) kupanın sahibi olmuştu.

