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Spor

Fener, Güiza ile yollarını ayırıyor İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 21:37

-Fener, Güiza ile yollarını ayırıyor İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Fenerbahçe, transfer olduğu günden beri beklenenleri karşılayamayan İspanyol futbolcu Daniel Güiza ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın Almanya kampı kadrosunda da yer almayan Güiza'nın transferi konusunda yurt dışındaki kulüplerle görüşmelere başlandığı Fenerbahçe tarafından Borsa'ya bildirdi.  Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Oyuncumuz Daniel Gonzalez Güiza'nın transferi konusunda yurt dışından kulüplerle görüşmelere başlanmıştır'' denildi.

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