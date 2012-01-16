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Spor

Fener eski golcüsü Mert Nobre’yi geri aldı

Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu’nda forma giyen eski golcüsü Mert Nobre ile anlaşmaya vardı.

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu’nda forma giyen eski golcüsü Mert Nobre ile anlaşmaya vardı.


Fenerbahçe’den sürpriz transfer... Sarı lacivertliler, Mersin İdmanyurdu’nda forma giyen eski futbolcusu Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Daha önce birçok isimle görüşen Fenerbahçe yönetimi, Mersin ekibi ile el sıkıştı. Fransa’nın Lille takımında forma giyen Moussa Sow ile de anlaşan sarı lacivertliler, Senegalli futbolcunun ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek olması nedeniyle önce Nobre’ye yöneldi.



7 milyon Euro yarın hesaplarda


Daha önce de Fenerbahçe’de 2 kez  şampiyonluk sevinci yaşayan Nobre’nin tercih edilmesindeki en önemli sebep, golcü futbolcunun Türk pasaportunun olması. Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer olan Nobre, burada 5 sezon forma giydi. Öte yandan F.Bahçe’de uzun süredir ödenmeyen transfer taksitleri ve karşılığında verilen çeklerle, Manisaspor maçı sonrası ödenecek. Sarı lacivertli futbolculara toplam 7 milyon Euro tutarında bir ödeme yapılacak.


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