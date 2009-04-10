Fener biletleri satışa çıktı

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbi maç için Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan biletlerin satışına bugün başlanıyor.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 12 Nisan Pazar günü Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak karşılaşma için taraftarlara ayrılan biletlerin, yarın 4 noktadan satışa sunulacağı bildirildi.



Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 10.00'dan itibaren Caddebostan Migros, Göztepe Soyak Migros, Cevahir AVM ve Merter Migros'taki Biletix gişelerinden karşılaşmanın biletlerini satın alabilecekler.

