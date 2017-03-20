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Fen lisesinde cinayet; sınıfta arkadaşını öldürdü!

Arkadaşını öldüren öğrenci, intihar girişiminde bulundu

20 Mart 2017 21:11

Rize Pazar ilçesindeki bir fen lisesinde öğrenim gören B.K. (16), ders sırasında ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı (16) boğazından bıçakladı.

Yaralanan Taş, sınıfın kapısına kadar yürüdükten sonra burada yere yığıldı. Taş'a öğretmen ve arkadaşlarının müdahale ettiği sırada sınıftan çıkarak bir alt kattaki tuvalete giden B.K., burada da kendisini boğazından bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı B.K. ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası okulda eğitime ara verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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