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Yaşam

FEN LİSELERİ YİNE İLK SIRADA ANKARA (A.A) 

21 Temmuz 2011 17:35

-FEN LİSELERİ YİNE İLK SIRADA ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - LYS'de en başarılı liseler fen liseleri olurken, bu liseleri askeri liseler ile Anadolu liseleri izledi. En başarısız liseler endüstri meslek liseleri oldu. İmam hatip liselerinin genel lise düzeyine oldukça yakın puanlar alabildikleri görüldü. ÖSYM LYS ile ilgili olarak, ''İkinci aşama sınavlarında elde edilen sonuçlarda normal dışı bir duruma rastlanmamıştır. Bazı testler geçen yıla oranla zor olmasına rağmen genel olarak geçen yıl yapılan sınavlar ile uyumlu bir sonuç dağılımı elde edilmiştir'' açıklaması yaptı. Sınavda, en başarılı olan iller Kilis, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Niğde, Bitlis, Bartın ve Aydın, en az başarılı iller ile Tunceli, Hakkari, Ağrı, Şırnak, Ardahan ve Artvin olarak sıralandı. LYS sonuçlarına göre, DİL-1, DİL-2 puan türünde İstanbul Kabataş Lisesinden Can Berk Özşen, İstanbul Galatasaray Lisesinden Evrim Bilal Engin, İstanbul Lisesinden Zeynep Gizem Topçak; DİL-3 puan türünde Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Arda Çınar, İstanbul Galatasaray Lisesinden Evrim Bilal Engin birinci oldu. LYS'de 500 tam puan alan aday sayısı her puan türünde 1'er kişi iken, MF-1'de 823, MF-2'de 621, MF-3'de 504, MF-4'de 704, TM-1'de 106, TM-2'de 85, TM-3'de 79, TS-1'de 16, TS-2'de 16 kişi 480 ve üstünde puan aldı.

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