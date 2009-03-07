Feministler eylem yaptı

Kendilerini "Feministbiz Platformu" olarak tanıtan bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eylem yaptı.





Ulus Meydanı'nda toplanan grup, "Kadınlar artık susmayacaklar", "Şiddet her yerde, devlet nerede", "Geceleri de sokakları istiyoruz" şeklinde slogan attı. "Haklı şiddet yoktur", "Yıldız Tilbe yanındayız", "Tacize ses çıkar", "Ev işi dünyanın işi" yazılı dövizler taşıyan kadınlar birlikte şarkılar söyledi.



Grup adına yapılan açıklamada, "erkek egemenliğine, cinsiyet ayrımcılığına, tacize, şiddete ve namus cinayetlerine karşı oldukları" belirtildi.



