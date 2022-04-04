KYK tarafından aldığı bursun 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldığı için kesildiğini savunan Aydın, “Ben hem LGBTİ+ aktivistiyim hem de insan hakları aktivistiyim. Bu yüzden de 8 Mart eylemlerine katıldım. O gün bizleri saat 22.00 gibi gözaltına aldılar ve gece 03.00 sularında anca serbest bıraktılar. Konu kadın hakları, LGBTİ+ hakları olduğu zaman her zaman bizlere baskı uyguluyorlar. Bursum da bugün gelen yazı ile kesildi. Biz sadece haklarımızı savunduk. Bu şekilde korkutmaya çalışıyorlar. Fakat biz korkmayacağız, mücadelemiz bu şekilde bastırılamaz” diye konuştu.