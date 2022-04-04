Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Merih Talha Aydın’ın Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığı öğrenim kredisinin 8 Mart eylemine katıldığı gerekçesiyle kesildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Aydın’a gönderilen yazıda, “Anarşi ve terör olaylarına karıştığı, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici davranışlarda bulunduğu” gerekçe gösterilere bursu kesildiği bildirildi. Aydın, konuya dair "Biz sadece haklarımızı savunduk. Bu şekilde korkutmaya çalışıyorlar. Fakat biz korkmayacağız, mücadelemiz bu şekilde bastırılamaz” ifadelerini kullandı.

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde biraraya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri ile polisler arasında çıkan arbedede 39 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Merih Talha Aydın da yer aldı. Eylem gecesi yaklaşık 5 saat gözaltında tutulan Aydın, sabaha karşı serbest bırakıldı.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre; 8 Mart eylemi üzerinden geçen bir ay sonra (4 Nisan 2022) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Aydın’a yazı geldi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yazısı uyarınca gönderilen tebliğde şu ifadelere yer verildi:

“Genel Müdürlüğümüz mevzuatı gereğince, burs/kredi verilmeyecek haller 'öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğrenim gördüğü veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarında bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar, vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya birkaçını bulunduran öğrencilere verilmez' hükmüne amirdir. Bu sebeple, genel müdürlüğümüzden .................... numara ile almakta olduğunuz bursunuz ilgi yazıya istinaden kesilmiştir.”

"Biz korkmayacağız, mücadelemiz bu şekilde bastırılamaz"