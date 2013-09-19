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'Felsefesiz İlahiyat' kararı geri çekildi

YÖK Genel Kurulu, ilahiyat fakültelerinin isimlerine ve müfredatına ilişkin Genel Kurul kararlarının yürürlükten kaldırılmasına karar verdi

19 Eylül 2013 23:30


Yükseköğretim Kurulu ( YÖK ), ilahiyat fakültelerinin müfredatından felsefe derslerinin çıkartılması yönündeki kararını geri çekti. İlahiyat fakültelerinin isminin ‘İslami İlimler Fakültesi’ şeklinde değiştirilmesi kararı da iptal edildi.

YÖK, 15 Ağustos 2013 tarihinde yaptığı toplantıda, ilahiyat fakültelerinin hem isminde hem de müfredatında değişiklik yapan kararlar almıştı. Bu fakültelerin ismi ‘İslami İlimler Fakültesi’ne dönüştürülürken, müfredatından da Felsefe Tarihi dersini çıkartılmıştı. Felsefe Tarihi dersinin yanı sıra Felsefeye Giriş Tefsir Tarihi, Hadis Tarihi, Kelam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi gibi dersler müfredattan çıkartılırken, fıkıh, tefsir, hadis gibi Temel İslam Bilimleri derslerinin saatleri artırılmıştı.

 

Tepki çekmişti

 

YÖK’ün ilahiyat fakültelerine ilişkin aldığı kararlar kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olurken, kararın alındığı YÖK Genel Kurulu’nda görüş ayrılıkları yaşandığı ortaya çıkmıştı. Çok sayıda üye karşı oy kullanırken, üyelerden Prof.Dr. Durmuş Günay karara şerh düşerek, dinin, felsefe olmaksızın evren niçin yaratıldı, varoluşumuzun anlamı gibi temel varlık sorulara tatmin edici cevaplar veremeyeceğini; isim değişikliğinin üniversite özerkliğine aykırı olduğunu, İlahiyat Fakültelerinin ilköğretim kurumu düzeyinde görüldüğü anlamı taşıdığını kaydetmişti. Bir çok yazar ve akademisyenin yanısıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de YÖK’ün söz konusu kararına karşı çıkmıştı.

 

Karar geri çekildi

 

Kararın alınmasının üzerinden geçen bir aylık sürede gelen tepkileri değerlendiren YÖK Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya birkaç gün önce sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, kararın geri çekilmesi için YÖK Genel Kurulu’na teklif götüreceğini duyurmuştu. YÖK Genel Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 15 Ağustos 2013 tarihinde aldığı kararı yeni baştan değerlendirdi. Toplantıda karardan geri adım atılması benimsenirken, toplantı sonrası “İlahiyat camiasından ve kamuoyundan gelen görüşler ve öneriler üzerine Genel Kurulumuz, 15.08.2013 tarihli toplantısında alınan İlahiyat fakülteleri ile ilgili kararların yeniden görüşülmesini gündemine alarak, İlahiyat fakültelerinin isimlerine ve müfredatına ilişkin Genel Kurul kararlarının yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir” denildi.

 

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