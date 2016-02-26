Felsefenin Türkiye'deki öncü isimlerinden Prof. Bedia Akarsu hayatını kaybetti

Türkiye’de felsefenin gelişmesine öncülük eden isimlerden biri olan Prof. Dr. Bedia Akarsu 95 yaşında hayatını kaybetti. Akarsu’nun cenazesi Cumartesi günü toprağa verilecek.

Akarsu'nun vefat ettiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü resmi Twitter hesabından "Bölümümüz emekli hocalarından Prof. Dr. Bedia Akarsu vefat etmiştir. Artık eserleriyle yaşayacak. Başımız sağolsun" mesajıyla duyuruldu.

Bedia Akarsu kimdir?

Mukadder Özgeç'in Bedia Akarsu ile yaptığı nehir söyleşi 2014 yılında Remzi Kitabevi'nden yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi’nde 1944’te seminer kütüphanecisi olarak göreve başlayan Bedia Akarsu, Ernst von Aster'in yönetiminde başladığı doktora çalışmalarını Joachim Ritter'in yanında “Wilhelm von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı” konulu tezle tamamladı.

Arnold Gehlen ve Hans Freyer'in İstanbul Üniversitesi'nde verdiği bir dizi konferansı ve Ritter'in derslerini Türkçeye çevirdi.

1955’te Felsefe Tarihi kürsüsünde asistan oldu. 1960’da Max Scheler’de Kişi Kavramı tezi ile doçent, 1968’de profesör oldu. Felsefe bölümünün başkanlığı yaptı.

1963 - 1983 yıllarında Türk Dil Kurumu yönetim kurulunda bulundu ve felsefe terimlerinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarında Macit Gökberk'le birlikte etkin rol aldı.

Prof. Akarsu 1988 - 1989'da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü'nün kurucusu olarak görev aldı.

Akarsu’nun eserleri

Wilhelm von Humboldt'da Dil-Kültür Bağlantısı, Max Scheler'de Kişilik Problemi, Modern Toplumda Kadın, Ahlâk Öğretileri I: Mutluluk Ahlâkı, Ahlâk Öğretileri II: Immanuel Kant'ın Ahlâk Felsefesi, Çağdaş Felsefe Akımları, Atatürk Devrimi ve Yorumları, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Çağdaş Felsefe: Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları, Atatürk Devrimi ve Temelleri, Max Scheler Felsefesi'nde Kip Kavramı ve İnsan-Olma Sorunu, Metafizik ve Din Üzerine Görüşmeler (Malebranche'tan çeviri).

Prof. Akarsu’nun makaleleri Felsefe Arşivi, Felsefe Tercümeleri Dergisi, Türk Dili, Arayış, Gösteri, Çağdaş Eleştiri ve Cogito gibi dergilerde yayımlandı.

Ayrıca Cumhuriyet gazetesinde de yazıları çıktı.