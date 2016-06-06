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Deutsche Welle

Felluce'de toplu mezar bulundu

Irak'ta IŞİD'in kalelerinden Felluce'de toplu mezar ortaya çıkarıldı. Irak güvenlik güçlerinin Saklaviye'de bulduğu toplu mezarda IŞİD'in katlettiği düşünülen yaklaşık 400 kişinin cesedine rastlandı.

06 Haziran 2016 12:33


Iraklı yetkililer, Felluce'nin on kilometre kuzeybatısındaki Saklaviye'de mayın tarama çalışmaları yapan Iraklı güvenlik güçlerinin toplu mezar bulduğunu açıkladı. Yaklaşık 400 cesedin çoğunun vurulmuş Irak askerlerine ait olduğu, ancak aralarında sivillerin de bulunduğu kaydedildi.

Iraklı yetkililer, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in bölgede 2014 sonu ve 2015 yılı başında çok sayıda Irak askerini ve sivili öldürdüğüne işaret ediyor. Toplu mezarlarda cesetleri bulunan sivillerin de casusluk ya da IŞİD kurallarına uymama nedeniyle infaz edildiği düşünülüyor.

İnsan hakları ihlalleri soruşturulacak

Irak ordusu, iki buçuk yıl önce IŞİD'in eline geçen Felluce'yi geri almak üzere iki hafta önce taarruz başlatmıştı. Toplu mezarın bulunduğu Saklaviye, cumartesi günü hükümet birliklerinin eline geçmişti.

Diğer yandan Irak hükümeti, resmi güvenlik güçlerinin Felluce operasyonu sırasında insan hakları ihlallerinde bulunduğu iddialarını araştırıyor. Başbakan Haydar İbadi, sivillerin korunmasını öngören yasalara yönelik ihlalleri soruşturmak üzere bir insan hakları komitesi oluşturulması talimatı verdi. Meclis Başkanı Selim Cuburi, Felluce operasyonuna katılan bazı polis ve gönüllülerin güçlerini suistimal ettikleri ve sivillere karşı suç işledikleri yönünde işaretler bulunduğunu bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Irak IŞİDFelluceSaklaviyeIŞİDIraklıIrakHaydarBaşkanı Selim Cuburi FelluceDeutsche Welle Türkçe AFP/dpa/BK

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