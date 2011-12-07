-Felluce'de savaşın izleri sürüyor FELLUCE (A.A) - 07.12.2011 - Amerikan askerleri yıl sonunda Irak'ı terketmeye hazırlanırken, ülkenin orta kesimlerindeki Felluce kentinde hala savaşın izleri görülüyor. Felluce sakinleri ve yetkililer, Amerikan askerlerinin ayrılırken arkalarında kurşunlanmış evler, yıkılmış altyapı, endişeleri artıran özürlü bebek doğumları ve hastalıklar bıraktıklarını söylüyor. Felluce sakinleri savaşta kullanılan silahlar ve savaş kimyasallarının çocukların özürlü doğmasına ve hasta olmasına neden olduğu söylerken, 2004 yılında Felluce'de evlenen Emir Hüseyin ile Evfa Abdullah, 2006 yılında dünyaya gelen erkek çocuklarının beyin hasarlı doğduğunu ve bir yıl sonra hayatını kaybettiğini, 2007'de doğan kız çocuklarının derisinde ise ciddi kızarıklar olduğunu, bir ayağının diğerine göre daha uzun olduğunu bildiriyor. Felluce Hastanesi'nden çocuk doktoru Samira El Ani, savaşın en sinsi mirasının 2005 yılından sonraki doğumlarda ortaya çıktığını, bu yıldan sonra yeni doğumlarda şekil bozukluğu vakalarının arttığını açıkladı. Ellerinde resmi belge olmadığını vurgulayan El Ani, bununla birlikte 1997 yılından beri çalıştığı hastanede geçmişte haftada 2 ya da 3 özürlü doğum vakasına rastlanırken, sadece 11 Ekim 2011 tarihinde 12 farklı tipte özürlü doğum meydana geldiğini vurguladı. Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Felluce, 2003 yılında Irak'ın ABD'nin öncülüğünde işgal edilmesinden sonra Iraklı direnişçilerin üssü durumuna gelmiş, Amerikan askerleri kentteki operasyonları sırasında direnişçileri ezmek için tank, helikopter ve savaş uçaklarını kullanmıştı. Felluceliler kentteki hastalıklardan Amerikan ordusunun kullandığı silahları sorumlu tutuyor. Amerikan ordusu, ciddi yanıklara neden olan ancak yasal olarak kimyasal silah olarak kabul edilmeyen beyaz fosforu Irak'ta kullandığını kabul etmişti.