Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran tweet!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşacak olan Monaco'nun yıldızı Radamel Falcoa'ya tweet atarak şans diledi.



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Monaco’da Radamel Falcao’ya ilginç bir tweet geldi!



Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Kolombiyalı yıldızın attığı tweet’e “Bol şans kardeş” diyerek mention attı.

Felipe

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe’ye birçok göndermeler yapan Melo, Roberto Mancini’nin çalıştırdığı Inter’de eski Fenerbahçeli Caner Erkin ile birlikte forma giyiyor.



