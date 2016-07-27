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Spor

Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran tweet!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Melo'nun Monacolu Falcao'ya şans dilemesine Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi

27 Temmuz 2016 22:16

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşacak olan Monaco'nun yıldızı Radamel Falcoa'ya tweet atarak şans diledi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Monaco’da Radamel Falcao’ya ilginç bir tweet geldi!

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Kolombiyalı yıldızın attığı tweet’e “Bol şans kardeş” diyerek mention attı.

Felipe
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe’ye birçok göndermeler yapan Melo, Roberto Mancini’nin çalıştırdığı Inter’de eski Fenerbahçeli Caner Erkin ile birlikte forma giyiyor.


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