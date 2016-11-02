T24 LogoT24 Logo
Spor

Felipe Melo sadece 20 dakika oynadı

Inter'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Melo, forma bulmakta zorlanıyor

02 Kasım 2016 14:46

Galatasaray'da görev yaptığı dönemde takımın vazgeçilmezi olan 33 yaşındaki Felipe Melo, geçen yıl 3.7 milyon Euro'ya transfer olduğu Milano temsilcisinde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Inter'de Roberto Mancini yönetimindeki ilk sezonunda 23'ü ilk 11'de olmak üzere 29 maçta forma giyen ve birer gol ile asist üreten Melo, İtalyan teknik adamın sezon öncesinde görevi bırakmasının ardından formaya hasret kaldı.

Brezilyalı futbolcu, mavi-siyahlıların bu sezon evinde Juventus'u 2-1 ve deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda toplam 20 dakika forma şansı bulabildi.

 

UEFA Avrupa Ligi'nde şans bulabildi

 

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Felipe Melo, Milano temsilcisi ile UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta görev yaptı.

Mavi-siyahlıların sahasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada 74 dakika oynayan Brezilyalı oyuncu, deplasmanda da Çek Cumhuriyeti takımı Sparta Prag'a 3-1 mağlup oldukları müsabakada 90 dakika mücadele etti.

Serie A'da 4 haftadır diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Melo, diğer 5 karşılaşmada 23 kişilik kadroda yer alsa da teknik direktörü tarafından tercih edilmedi.

Galatasaray'da 2011-2015 yıllarında çıktığı 154 resmi maçta 18 gol kaydeden Felipe Melo, sarı kırmızılılarla 3 Süper Lig, 3 TFF Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina ve Juventus takımlarında da forma giydi.

ETİKETLER

Felipe MeloInterGalatasaray

İlgili Haberler

Inter'de Frank de Boer dönemi sona erdi

Inter, Roberto Mancini'nin yerine göreve gelen Hollandalı Frank De Boer'in görevine son verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24