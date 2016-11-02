Felipe Melo sadece 20 dakika oynadı

Galatasaray'da görev yaptığı dönemde takımın vazgeçilmezi olan 33 yaşındaki Felipe Melo, geçen yıl 3.7 milyon Euro'ya transfer olduğu Milano temsilcisinde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Inter'de Roberto Mancini yönetimindeki ilk sezonunda 23'ü ilk 11'de olmak üzere 29 maçta forma giyen ve birer gol ile asist üreten Melo, İtalyan teknik adamın sezon öncesinde görevi bırakmasının ardından formaya hasret kaldı.

Brezilyalı futbolcu, mavi-siyahlıların bu sezon evinde Juventus'u 2-1 ve deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda toplam 20 dakika forma şansı bulabildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şans bulabildi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Felipe Melo, Milano temsilcisi ile UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta görev yaptı.



Mavi-siyahlıların sahasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada 74 dakika oynayan Brezilyalı oyuncu, deplasmanda da Çek Cumhuriyeti takımı Sparta Prag'a 3-1 mağlup oldukları müsabakada 90 dakika mücadele etti.

Serie A'da 4 haftadır diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Melo, diğer 5 karşılaşmada 23 kişilik kadroda yer alsa da teknik direktörü tarafından tercih edilmedi.

Galatasaray'da 2011-2015 yıllarında çıktığı 154 resmi maçta 18 gol kaydeden Felipe Melo, sarı kırmızılılarla 3 Süper Lig, 3 TFF Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina ve Juventus takımlarında da forma giydi.