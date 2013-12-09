Felipe Melo: Ne korkusu, onları boğacağız

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Devler Ligi’nde yarın karşılaşacakları Juventus maçının zor olacağını belirterek, “Ne korkusu, onlara boğacağız” diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Juventus ile yapacakları maçın kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu ancak, ligde yollarına devam edebilmeleri için önemli olduğunu bildirdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacakları Juventus kulübüne yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesine, açıklamalarda bulundu.

"Ne korkusu, onları boğacağız" başlığı atılan haberde Melo, "Zor bir maç olacak ama bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceğimiz için önemli. Bu maçta her şeyden önce doğru konsantrasyonla oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

Juventus ile Torino'da oynadıkları ilk maçta aldıkları beraberliğin de önemine değinen Melo, "Juventus gibi son iki yılın şampiyonu ve son 2,5 sezonda sadece 3 kez kaybetmiş bir takım karşısında geçiş döneminde alınan beraberlik sizi sadece memnun etmez, güçlü olduğunuzu gösterir ve önemli maçlarda istediğiniz sonuçları almanızı sağlar. Geçen yıl da Real Madrid'i evimizde yenerek bir mucize yapmıştık" değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını belirten Melo, güçlü olmayı ve imkanları kullanmayı başardıkları zaman Juventus'u yenebileceklerini kaydetti.

2009-2013 sezonlarında formasını giydiği Juventus'tan ayrılış süreci hatırlatılan Melo, gerçek profesyonel olarak tanımladığı Juventus Sportif Direktörü Giuseppe Marotta ve teknik direktör Antonio Conte'nin kendisiyle doğrudan net biçimde konuştuklarını ve kendisinin yeni sezon planlarında yer almadığını bildirildiğini, bu nedenle siyah-beyazlı takımla yollarının ayrıldığını ifade etti.

Melo, sözlerine, "Samimiyetle söyleyebilirim ki Juventus maçı benim için normal bir maç. Orada oynamış olmam onu özel kılmaz. Bu maç da diğer maçlar gibi olacak. Böyle önemli bir maçta oynamaktan mutluyum" şeklinde devam etti.

Öte yandan, Tuttosport gazetesinde Juventus takımının havaalanından polis eskortuyla otele götürülmesiyle ilgili "Eskort altında" başlığının manşete taşınması ve iki ülke arasında 15 yıl önce terör örgütü PKK yöneticisi Abdullah Öcalan yüzünden yaşanan gerginliğin öne çıkarılması dikkati çekti.