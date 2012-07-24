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Spor

Felipe Melo kararını verdi

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo ile Galatasaray kulübü arasında bir süredir devam eden müzakerelerin kesildiği açıklandı

24 Temmuz 2012 02:27

 

Felipe Melo'nun menajerliğini yürüten “Rodri” lakaplı Jose Rodriguez Baster'e ait olan “Promoesport Bcn” adlı ajanstan yapılan yazılı açıklamada, Melo ile Galatasaray arasındaki müzakerelerin kesildiği duyuruldu.
 
Promoesport Bcn, müzakerelerin kesilmesine gerekçe olarak, “Galatasaray'ın bugün yeni bir teklif getirerek, Melo'dan ekonomik koşullarda yeni bir indirim yapmasını istemesi” gösterildi. Melo ile Galatasaray arasında geçen haftalarda yapılan görüşmelerde, Brezilyalı futbolcunun maaşında bir indirim yapmayı kabul ederek sözlü bir anlaşma sağlandığı ve o dönemde tek eksiğin Juventus ile Galatasaray'ın arasında anlaşması olduğu savunulup, “Galatasaray'ın buna sadık olmayarak futbolcudan yeni bir indirim istediği” bildirildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Futbolcunun gösterdiği çabalar kulüp yönetimi tarafından değerli görülmedi, anlaşmaya saygı göstermediler ve yeni bir ekonomik indirim istediler. Felipe Melo, ilk günden itibaren gösterdiği ilgiden ve müzakereler süresince sabrından dolayı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e teşekkür etmek istemektedir. Felipe şu anda büyük üzüntü duymaktadır ve anlaşmanın sağlanması için teknik direktörün her şeyi yapmayı denediğine inanmaktadır.”
Bu arada, Brezilyalı futbolcunun menajeri Jose Rodriguez Baster, AA muhabirine, gelecek sezon Melo'nun Galatasaray'da oynama olasılığının mümkün olmadığı belirtti.
 
Rodri, Juventus ile sözleşmesi olan Melo'ya, Galatasaray dışında Türkiye'den başka hiçbir teklifin gelmediğini, yeni bir kulüp arayacaklarını kaydetti.
 

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