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Feleknas Uca: AFAD, Ezidi mültecileri kamptan zorla çıkardı

HDP milletvekili Feleknas Uca, kamptan zorla çıkarıldığını öne sürdüğü Ezidi mültecilerinin durumunu Meclis'e taşıdı

01 Ağustos 2017 23:16

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan mülteci kampında kalan Ezidi mültecilerinin AFAD tarafından zorla çıkarıldığı iddiasını Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

Mardin Midyat'ta AFAD kampında kalan 200 Ezidi mültecinin kampı boşaltması istendi. Mültecilerin durumunu izlemek amacıyla kampı ziyaret etmelerine yönelik başvurunun AFAD tarfından reddedildiğini söyleyen HDP'li Uca kampa girişlerinin engellendiğini kaydetti. Uca ayrıca gece yarısı kamptan 4 kişinin zorla kamp dışına atıldığını belirtti.

Ezidi mültecilerin durumunu Başbakan Binali Yıldırım'a soran Feleknas Uca, "Midyat AFAD kampından çıkarılmaya zorlanan Êzidîler nereye gönderilecektir?" başlığıyla Meclis'e sunduğu soru önergesi şöyle: 

1. 3 Ağustos 2014 tarihinde Şengal’de soykırıma maruz kalan ve ülkemize sığınan Êzidîlerin AFAD tarafından kamptan çıkarılmaya zorlanması bilginiz dâhilinde midir?

2. Mardin Midyat AFAD kampında kalan Êzidîlerin gün ve saat belirlenmek suretiyle zorla çıkarılmalarının gerekçesi nedir?

3. Kampta kalan dört Êzidînin gece yarısı kampın dışına zorla atıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise bunun gerekçesi nedir?

4. Birleşmiş Milletler tarafından soykırım olarak kabul edilen, 5 bin Êzidînin katledildiği, binlerce kadın ve çocuğun alıkonulduğu katliamın üçüncü yıldönümü olan 3 Ağustos günü Êzidîlerin AFAD kampından zorla çıkarılmasının gerekçesi nedir?

5. Mardin Midyat AFAD kampında kalan Êzidî sayısı kaçtır? Mardin Midyat AFAD kampında çıkarılmaya zorlanan Êzidî sayısı kaçtır?

6. Midyat AFAD kampından çıkarılmaya zorlanan Êzidîler nereye gönderilecektir?

7. Midyat AFAD kampında Êzidîlerin karşı karşıya kaldığı sorunları yerinde tespit etmek amacıyla ziyaret etme taleplerimizi AFAD neden engellemektedir? Kampta yaşanan ve
kamuoyundan saklanan nedir?

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