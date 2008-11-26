Feldkamp geri geldi





Galatasaray Kulübü tarafından teknik danışmanlığa getirilen Alman teknik adam Karl Heinz Feldkamp, İstanbul'a geldi.



Eşi ile birlikte İberya Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Feldkamp'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın yardımcısı İbrahim Atalay karşıladı.



Havalimanı çıkışında yeni görevi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman teknik adam, ''Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Yarından itibaren yapacağım işlere bakacağım'' dedi.



Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve teknik danışman olarak görev yapacağını belirten Feldkamp, sağlık durumu ile ilgili bir soru üzerine, ''Sağlıklıyım. Çok sağlıklı bir şekilde gittim, sağlıklı bir şekilde geri geldim'' diye konuştu.



''Tekrar göreve getirilmeniz nedeniyle Skibbe'nin rahatsız olacağını düşünüyor musunuz'' sorusu üzerine Feldkamp, ''Ben buraya Galatasaray'ın bir görevlisi olarak geldim'' yanıtını verdi.



Geçen sezon görevden ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın şampiyon olduğunun hatırlatılması üzerine de Feldkamp, ''Geçen sezon şampiyon olduysak, bu sezon da şampiyon olacağız'' dedi.



Transfer konusundaki bir soruya karşılık ise Feldkamp, ''Çok paramız varsa alırız'' diye esprili bir yanıt verdi.