T24 LogoT24 Logo
Spor

Feldkamp geri geldi

Galatasaray Kulübü tarafından teknik danışmanlığa getirilen Alman teknik adam Karl Heinz Feldkamp, İstanbul'a geldi.

26 Kasım 2008 02:00



Galatasaray Kulübü tarafından teknik danışmanlığa getirilen Alman teknik adam Karl Heinz Feldkamp, İstanbul'a geldi.

Eşi ile birlikte İberya Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Feldkamp'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın yardımcısı İbrahim Atalay karşıladı.

Havalimanı çıkışında yeni görevi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman teknik adam, ''Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Yarından itibaren yapacağım işlere bakacağım'' dedi.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve teknik danışman olarak görev yapacağını belirten Feldkamp, sağlık durumu ile ilgili bir soru üzerine, ''Sağlıklıyım. Çok sağlıklı bir şekilde gittim, sağlıklı bir şekilde geri geldim'' diye konuştu.

''Tekrar göreve getirilmeniz nedeniyle Skibbe'nin rahatsız olacağını düşünüyor musunuz'' sorusu üzerine Feldkamp, ''Ben buraya Galatasaray'ın bir görevlisi olarak geldim'' yanıtını verdi.

Geçen sezon görevden ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın şampiyon olduğunun hatırlatılması üzerine de Feldkamp, ''Geçen sezon şampiyon olduysak, bu sezon da şampiyon olacağız'' dedi.

Transfer konusundaki bir soruya karşılık ise Feldkamp, ''Çok paramız varsa alırız'' diye esprili bir yanıt verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24