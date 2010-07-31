-FELÇLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK BULUŞ ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Bilim adamları, ileri derecede engelli kişilerin, burunlarını çekerek tekerlekli sandalyelerini kontrol etmelerini ve başkalarıyla iletişim kurmalarını sağlayacak bir cihaz geliştirdi. İsrailli araştırmacıların geliştirdiği cihaz sayesinde, tamamen felçli bir kadın hasta, 10 yıldır ilk kez diğer insanlarla iletişim kurmayı başardı. İsrail'in Rehovot kentindeki Weizmann Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, burun çekme eyleminin, omurga yerine beyinden gelen sinyalleri doğrudan alan yumuşak damak tarafından kontrol edilmesi sayesinde bu cihazı ürettiler. Nörobiyoloji Profesörü Noam Sobel, kontrol cihazının, burundaki basınç değişikliklerini ölçen ve burun içine yerleştirilen küçük bir lastik tüp ile çalıştığını belirterek, belden aşağısı tutmayan felçlilerin bir "burun çekme dizgesiyle" elektrikli tekerlekli sandalyeyi kullanabildiklerini söyledi. Sobel, "Bu cihaz sayesinde felçli hastalar şaşırtıcı derecede hızlı oldular. Bu yöntem, cihazları kontrol edebilmek için kolay bir araç olabilir" dedi.