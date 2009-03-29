Felçli seçmeni birinci kata vatandaşlar çıkardı

Yüksek tansiyon nedeniyle felç olup son 10 yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayann 68 yaşındaki Kezban Karabacak, oyunu vatandaşların yardımıyla kullandı.



Felç nedeniyle aynı zamanda konuşamayan Kezban Karabacak, 73 yaşındaki eşi Mustafa Karabacak'ın yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Oy kullanacağı birinci katttaki sınıfa, vatandaşlar tarafından çıkartılan Kezban Karabacak, oy zarflarını da, görevliler ve eşinin yardımıyla attı. Yine vatandaşlar tarafından aşağıya indirilen Kezban karabacak, eşinin ittiği tekerlekli sandalyesiyle evinin yolunu tuttu.



(DHA)