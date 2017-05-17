Felçli moda yazarı: Engelli olabiliriz ama hâlâ insanız

Jordan Bone YouTube sitesinde 200 binden fazla takipçisi bulunan bir moda blogcusu ancak Bone'un göğüsten aşağısı felçli.

15 yaşında geçirdiği bir araba kazası sonucu Bone'un kolları ve bacakları felçli kaldığı için tekerlekli iskemleyle yaşamak zorunda.

Kazadan sonra depresyona giren Bone, kendi durumunda olan kişilere yardım edebilmek amacıyla videolar hazırlamaya girişmiş.

Bone "Harika bir hayat yaşamak benim de hakkım. Benim durumumda olan herkesin de bu hakkı var. Kazadan hemen sonra hayatımın beni nereye götüreceğini bilmiyordum. İki yıl boyunca depresyondaydım çünkü hayatımın istediğim gibi olmayacağını düşünüyordum. YouTube'da meditasyonları takip etmeye başladım, dünyaya ve kendime bakışım değişti" diyor.

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Bone, YouTube üzerinden iyimserlik üzerine videolar paylaşmaya başlayınca insanların makyajını nasıl yaptığını sorması ona ilham vermiş.

Bone "Hastanedeyken kendi kendime makyaj yapmayı öğrendim. Sürekli denemeler yaptım ve sonunda YouTube videoları hazırlayacak duruma geldim" diyor.

Bone'un en çok izlenen videoları onun hareket kısıtlamasıyla ilgili. Facebook sayfasında 17 milyon, YouTube'da ise beş milyon kişi bu videoları izlemiş.

Moda ve güzellik uzmanı Bone "Bu videoyuyu insanların sürekli ellerine ne olmuş, neden tarağı bu şekilde tutuyor gibi sorularının üstüne çektim. Şu anda hayatımda yaptığım şeyler felçili olmasam da yapacağım şeyler çünkü her zaman makyaj yapmayı, yazmayı çok sevdim" diyor.

Bone ayrıca iyimserlik misyonunu bir adım öteye götürerek "My Beautiful Struggle" (Benim Güzel Mücadelem) isimli bir kitap çıkardı. Kitap internet üzerinden satışlarda birinci gününde tükendi.

"Umarım bu pek çok insana ulaşır ve hikayem başkalarına ilham verir. Aklımı yitireceğim ve hiç bir şey yapamacağımı sandığım anlar oldu. Şimdi sorun yaşamanın sorun olmadığını anlatıyorum ve duygularımız hakkında konuşmanın öneminden söz ediyorum."

Bone ileride daha fazla insana ulaşmayı hedeflediğini ve televizyonda yeterince engelli insan görülmediğini de ifade ediyor.

Bone "Engelli olabiliriz ama hâlâ insanız. Hâlâ herkes gibi başarılı olabiliriz" diyor.