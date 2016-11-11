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Bilim / Teknoloji

Felçli maymun Wi-Fi bağlantısıyla yürütüldü, sıra insanda

Beyin sinyallerini elektronik sinyallerine çeviren bir implant kullanılıyor

11 Kasım 2016 16:34

İsviçreli bilim insanları, kısmi felç geçiren hastalara umut olabilecek ileri teknoloji bir yöntem geliştirdi. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yöntemde, beyin sinyalleri kablosuz internet sistemi Wi-Fi’ya benzer bir yöntemle omurganın hasar gören bölümünü aşarak doğrudan kullanılmayan uzva gönderiliyor. 

Habertürk'te yer alan habere göre, beyin sinyallerini elektronik sinyallerine çeviren bir implant takılıyor. Modem görevini gören bu implanttan gönderilen elektronik sinyaller, kuyruk sokumuna yerleştirilen bir başka elektronik implantta sinir sinyallerine dönüştürülüyor, oradan da kaslara gönderiliyor. Böylece felçli hasta yeniden yürüyebiliyor. İsviçreli bilim insanları, kısmi felç olmuş maymunlar üzerinde yaptıkları denemelerde başarı elde edildiğini bildirdi.

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