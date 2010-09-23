Felce karşı yeni ilaç



Hollanda’daki Maastricht ile Alman Wurzburg üniversitelerinde yapılan çalışmalar, uzun zaman sonra verilse de, yeni ilacın felç geçiren farelerde beyin hasarını asgari düzeye indirdiğini gösterdi.





Alman ve Hollandalı doktorlar tarafından Alman Vaspharm şirketi için geliştirilen yeni ilaç, beynin hasar görmesine sebep olan enzimin oluşmasını önlüyor.





Felç hastalığına genelde beyne giden damarların tıkanması yol açıyor ve tıkanmanın sebebi çoğu zaman kan pıhtısı oluyor





Felç hastalığına karşı şu anda sadece tek bir ilaç var ve kan pıhtısını eriten bu ilacın, felç geçiren hastaya en geç üç saat içinde verilmesi şart.





Dünya Sağlık Örgütü, dünyada her yıl 6 milyon kişinin felçten öldüğünü tahmin ediyor.



