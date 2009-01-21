Felç riski ücretsiz hesaplanacak

Beşiktaş Belediyesi ve Florence Nightingale Hastanesi işbirliği ile 60 yaş ve üzerindekiler için ücretsiz "Felç riski hesaplama kampanyası" düzenlendi.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya için başvuran ilk 500 kişi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ücretsiz olarak muayene edilerek, çeşitli testlerden geçirilecek.



Her hafta Çarşamba günü 10 kişinin muayene edileceği kampanyadan yararlanacaklar için Beşiktaş Belediyesi Levent başkanlık binasından hastaneye ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak.



Kampanya kapsamında Pazartesi günleri hastaların poliklinik öncesi biyokimya incelemeleri, bedensel ölçümleri, risk faktörü ve mental değerlendirmeleri gerçekleştirilecek. Hastalar Çarşamba günü de ikinci mental değerlendirilmeden geçirilecek ve tarama sonuçları kendilerine iletilecek.



Değerlendirme sonrasında hastanın varsa aile doktoruna veya hastayı izleyen uzman doktora raporlandırma yapılacak ve önerilerde bulunulacak.

