Felç kalmasına neden olan kişiyi hasta yatağında teşhis etti

İstanbul Gazi Mahallesi'nde geçen Ağustos ayında ensesinden vurularak felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, polislerin yakaladığı zanlıyı 122 gün sonra hasta yatağında teşhis etti.

DHA’nın haberine göre olay, 2 Ağustos akşamı meydana geldi. Arkadaşları ile evden ayrıldıktan 40 dakika sonra bir magandanın 3 el ateş etmesi sonucu ensesinden yaralanan lise ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sadi Sun Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Çavuş’un omuriliğinin zedelendiği belirlenirken göğsünün altından itibaren felç olduğu açıklandı.

Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi, 2 çocuk babası Bülent Çavuş, 4 arkadaşı ile birlikte yürürken vurulan oğlu ile ilgili 6 kişinin ifade verdiklerini, bu güne kadar failin yakalanması için defalarca başvuruda bulunurken, failin yakalanması halinde biraz olsun huzura kavuşacaklarını söyledi.

Sonunda bekledikleri haber geldi

Her defasında Sultangazi Emniyet Müdürlüğü’nden magandanın yakalanması için "Bekleyin" denildiğini anlatan Bülent Çavuş ve eşi Zeynep’e sonunda bekledikleri haber geldi.

Aksaray-Adana Karayolu’nda yapılan denetimde durdurulmak istenen bir otomobilin sürücüsü kaçtı. Takip sonucu ekipler otomobili durdururken aracı kullanan 26 yaşındaki Devrim Aksoy ve yanında bulunan 25 yaşındaki Şahan Yalvaç gözaltına alındı.

Polis araçta bir miktar sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirdi. Hakkında tutuklama kararı bulunan, Tekirdağ Cezaevi’nden firar ettiği öne sürülen Devrim Aksoy’un ayrıca Gazi Mahallesi’nde Ahmet Emre Çavuş’u felç bırakan maganda olduğu belirtildi.

Aksoy tutuklanırken Şahan Yalvaç, adliyede serbest bırakıldı.

Felçli yatakta teşhis

Devrim Aksoy’un fotoğrafı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ahmet Emre Çavuş’a polis memurları tarafından gösterildi.

Ahmet Emre Çavuş, sabıkalılar albümünden alınan fotoğraftan Devrim Aksoy ’u avukat Ahmet Sireci’nin de önünde teşhis ederken konuşma güçlüğü çekmesine karşılık teşhis etti.

Fotoğraflı teşhis tutanağı’nda "Devrim Aksoy’un fotoğrafı Ahmet Emre Çavuş’a gösterilip, sesli bir vaziyette kendisine ateş eden Devrim isimli şahsın bu şahıs olup olmadığı sorulduğunda kafasını, gözünü ve dudaklarını evet şeklinde belirtici çok açık beyanla teşhis edilmiş olup; bu tutanak tarafımızdan tanzimle birlikte imzalanmıştır" denildi.

Aile tedaviden umutlu

Solunum cihazı Avcılar Belediyesi’nce satın alınan Ahmet Emre Çavuş’un tedavi edilebilmesi için yoğun bakım, genel cerrahi ve fizik tedavinin aynı binada olduğu hastaneye götürülmesi gerektiği böyle bir hastanenin yıllık tedavi ücretinin 240 bin TL olduğu ifade edildi.

Baba Bülent Çavuş, oğlunu göğüsten aşağı felç hale gelmesine neden olduğu belirtilen Devrim Aksoy’un yakalanması ile biraz olsun huzur bulduklarını söyledi. Anne Zeynep Çavuş da, "Oğlum benim vereceğim bir kaşık suya muhtaç hale geldi.. Oğlumu zevk için sıktığı kurşunla bu hale getiren kişi elini kolunu sallayarak gezmesi yüreğimi çok sızlatıyordu. Solunum makinesine bağlı . Yanına her girdiğimde dudaklarından ‘Bunu bana yapan yakalandı mı?’ dediğini okuyordum. Belki oğlum eski haline gelmeyecek. Ama başka annelerin yüreği yanmayacak" dedi.