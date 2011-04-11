-FELAKETİN ÜZERİNDEN 1 AY GEÇTİ KESENNUMA/TOKYO (A.A) - 11.04.2011 - Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen şiddetli deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Japonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük felaket olarak tarihe geçen 9 büyüklüğündeki depremde ölenler için saygı duruşu saat 14.46'da (TSİ 08.46) yapıldı. Japonya Başbakanı Naoto Kan, ülkesini vuran deprem ve tsunami felaketinin birinci ayında, yardım eden ülkelere teşekkür etti. Kan; Çin, Güney Kore, ABD, Fransa ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinde yayımlanan ''Dostluk Bağları için Teşekkür'' başlıklı mektubunda, ''Umutların yıkıldığı bir anda, dünya üzerindeki insanlar yanımızdaydı, bize umut ve cesaret verdiler'' ifadesini kullandı. Japonya Başbakanı, her bir ulusa, her bir insani yardım örgütüne de teşekkür etti. Türkiye, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, Meksika ve Çin başta olmak üzere birçok ülke, depremin ardından Japonya'ya yardım göndermişti. Öte yandan hükümet sözcüsü, deprem ve tsunaminin ardından büyük zarar gören Fukuşima nükleer santralinde büyük radyoaktif sızıntı riskinin ciddi oranda azaldığını açıkladı. Sözcü Yukio Edano, santraldeki riskin azaldığını, ancak santralin normal biçimde çalışmadığının ortada olduğunu, bir sızıntıyla karşılaşılması halinde halkın tahliye edilmesiyle ilgili önlemlere devam etmeleri gerektiğini söyledi.