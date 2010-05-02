T24 -

Felaket tehdit edici boyutta

Hayvan türleri tehlikede

Graber, son uydu görüntülerinin, kirliliğin kapladığı alanın başta yapılan tahminin üç katından geniş olduğunu gösterdiğine işaret ederek, "Petrol örtüsü 26 Nisan'da 2 bin 600 kilometre kare, 29 Nisan'da ise 9 bin kilometre kare alana yayılmış bulunuyor" dedi.Petrol örtüsünün her an genişlediğini belirten uzman, kirliliğin kapladığı alanın da hesaplanılanın üç katına ulaşabileceği uyarısı yaptı.Meksika Körfezi'nde denize yayılan ham petrolün kapısına dayandığı ABD'nin Louisina eyaletinin valisi Bobby Jindal, kirliliğin potansiyel bir felaket olduğunu ve yaşam tarzlarını tehdit ettiğini söyledi.Bölgeye gelecek Başkan Barack Obama ile bugün görüşecek olan vali, bölgede petrol arama lisansına sahip İngiliz petrol devi BP'nin petrol tabakasının yayılmasını engelleme çalışmalarının maliyetini karşılamasını beklediğini belirtirken, kirliliğin boyutlarının petrol şirketinin kapasitesini aşmasından da endişe ettiğini kaydetti.Çevreci kuruluşlar ve uzmanlar da bölgedeki kirliliğin, aralarında yunuslar, kaşalotlar, deniz kaplumbağaları ve Louisina'ya özgü istiridyelerin bulunduğu 10'dan fazla hayvan türünün tehdit altında bulunduğunu belirttiler.Petrol örtüsünün sayıları zaten 30-40'ı aşmayan büyük burunlu yunusları ortadan kaldırabileceğini ve kaşalotların kirliliğin etkilerini çoktan hissettiklerini ifade eden uzmanlar, balıkların da bölgeden kaybolabileceklerinin altını çizdiler.Greenpeace mensupları da deniz kaplumbağalarının karaya yumurtlamaya geleceklerine ve yavru kaplumbağaların denize ulaşabilmek için bu petrol tabakasını aşmak zorunda kalacaklarına işaret ettiler.Ayrıca, felaket bölgesine yakın rutubetli Mississippi Deltası'nın Amerika kıtası için çok önemli olduğunu ve tüm göçmen kuşların burada bulunduklarını belirten uzmanlar, bölgeye özgü kahverengi pelikan ile diğer kuşların petrol tabakasından doğrudan etkilenmese de bitki örtüsü ve balıkların kaçınılmaz bir şekilde kirlilikten nasibini alacaklarını kaydettiler.