Felaket iştahını kabarttı

T24- ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett ''Japonya'daki yıkıcı depremin olağanüstü bir vaka olduğunu ve bu durumun Japon şirketleri hisseleri için alım fırsatı yarattığını'' söyledi.









Buffett, Güney Kore'de kendine ait bir fonun sahip olduğu şirketin işlettiği fabrikayı ziyaretinde yaptığı konuşmada, ''Yeniden inşa zaman alacak, ancak bu Japonya'nın ekonomik geleceğini değiştirmeyecek. Japon hisselerim olsaydı onları kesinlikle satmazdım'' dedi.

Forbes dergisine göre, dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Buffett, ''Çoğu kez bunun gibi aniden meydana gelen olağanüstü vakalar gerçekten bir alım fırsatı yaratıyor. Bunun ABD'de olduğunu gördüm, dünyanın çeşitli yerlerinde olduğunu gördüm. Japonya'nın istisna olacağını düşünmüyorum'' diye konuştu.

Japonya'da Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi geçen haftayı yüzde 10 kadar kayıpla kapatmıştı. Hisselerin değerinin 350 milyar dolar eridiği borsa 2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana en büyük haftalık kaybı vermişti.

Japonya'yı bu hafta ziyaret etmesi beklenen Buffett'ın ziyareti, deprem nedeniyle iptal edildi. Buffett'in sahibi olduğu Berkshire Hathaway'in yıllık raporuna göre, Buffett'in Japonya'da önemli yatırımı bulunmuyor.

Buffett, geçen yılı 38 milyar dolar nakitle kapatan ve geçen hafta ilaç şirketi Lubrizol'u 9 milyar dolara satın alan Berkshire Hathaway'in, dünyanın herhangi bir yerinde büyük ölçekli satın alma faaliyeti içinde olacağını da belirtti.

Güney Kore'de çelik üreticisi POSCO'nun ana hissedarı olan Berkshire Hathaway'in bu ülkede büyük çapta hisse ya da şirket alma arayışında da olduğunu ifade eden Buffett, Kuzey Kore ile ilgili jeopolitik risklerin Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore'deki çıkarlarını engellemeyeceğini ifade etti.

Berkshire Hathaway'in Çinli otomobil ve akü üreticisi BYD'de de hissesi bulunuyor.