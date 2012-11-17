Mısır'da tren öğrenci servisini biçti; 65 kişi öldü!

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Manfalut kentinde bir trenle bir otobüsün çarpışması sonucu çoğu çocuk 65 kişi hayatını kaybetti. Mısır Ulaştırma Bakanı Muhammed Reşad el-Metini görevinden istifa etti.

Mısır basınında yer alan habere göre, Manfalut kentinde bir trenin, okul öğrencilerini taşıyan servis aracına çarpması sonucu 47'si çocuk 65 kişi yaşamını yitirdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Menfelut'taki "Dar Hara" özel okulunun öğrenci servisini yapan araçla bir trenin çarpıştığını ve kazada çoğu çocuk en az 65 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Metini'nin kazadaki sorumluluğu nedeniyle Demiryolları Başkanı Mustafa Kinavi'nin istifasını aldıktan sonra, kendi istifasını sunduğu belirtildi.

Mısır yetkililerin kazayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.