Fehmi Koru'nun babası hayatını kaybetti

Star gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun babası 87 yaşındaki Muzaffer Koru, solunum yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti. Koru'nun cenazesi yarın kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'de defnedilecek.

Fehmi Koru'nun 87 yaşındaki babası Muzaffer Koru, solunum yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti. Kosova Prizen doğumlu Muzaffer Koru, Yugoslavya'daki hayat şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşmişti. İzmir'de ticaretle uğraşan ve kolonyacılık yapan Muzaffer Koru, bir başka Prizenli aile olan Durak Efendi'nin kızı Ganimet Hanım ile evlendi. Üç oğlu bulunan Muzaffer Koru, uzun yıllar Yeşilay Cemiyeti'nde gönüllü çalıştı.

2000 yılında eşi Ganimet Koru'yu kaybeden Muzafffer Koru'nun cenazesi, yarın öğle namazından sonra Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi'de kılınacak cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verilecek.