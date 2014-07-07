Fehmi Koru Star'dan ayrılıp Habertürk'e mi transfer oldu?

Star Gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun, köşesini bırakarak Habertürk'e transfer olduğu iddia edildi.

Gazeteciliğe Zaman'da başlayan ve Taha Kıvanç müstear adıyla da yazılar kaleme alan Koru, sırasıyla Turkish Daily New, Yeni Şafak ve Star'da yazmıştı.

Yeni Şafak'ta Cumartesi ve Pazar günleri düzenli olarak köşe yazılarını neşreden Koru'nun, bu hafta herhangi bir yazısının yayımlanmaması da ayrıldığı iddiasını kuvvetlendiren bir gelişme olarak yorumlandı.



Fehmi Koru'nun Star gazetesinden ayrılığına ilişkin iddianın perde arkası henüz bilinmiyor. İktidara yakınlığı ile bilinen ünlü gazeteci Cemaat-İktidar geriliminde Fethullah Gülen'den getirdiği mektupla gündem olmuştu.



Star Gazetesi'nin başyazarı ünvanına sahip olan Fehmi Koru, son olarak Zaman Gazetesi'nin Gülen'e sansür uyguladığı iddiası ile cemaate yakın kişilerden tepki almıştı.