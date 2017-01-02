Fehmi Koru: Reina'daki tetikçi canlı yakalanmalı; terörü önlemek mümkün

Fehmi Koru*

Reina’da yılbaşı gecesi o kadar can alan câni acaba canlı olarak yakalanacak mı?

Hiç değilse bu defa öyle yakalanmalı…

ABD’de bazı eyaletlerde idam cezası halen geçerli. Ağır cezalık suçlar işleyenlere mahkemeler idam cezası verebiliyor. O cezayı alanlar, bazen yıllar sürebilen infaza kadar, etrafta yine kendileri gibi idamlıkların tek kişilik hücrelerde tutuldukları özel bir bölümde kalıyorlar…

Dünyadan tecrit edilerek…

Herhangi bir sebeple bir yerden başka bir yere gitmesi gerektiğinde idam mahkumunun, geçtiği her yerde, diğer mahkumlar, “Dead man walking” diye bağırıyorlar…

“Ölü adam geçiyor…” diye.

Yeni dönem terörist

Son zamanlarda Türkiye’yi hedef alan terör eylemlerinde kullanılan, ya da kendisini o amaca şartlandırmış olanlar, âdeta birer ‘dead man walking’ gibiler…

Canlıdırlar, ama süresi belli olmayan bir zaman dilimi sonrası öleceklerini biliyorlar…

Ne diye bağırıyordu Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren tetikçi kendisini teslim olmaya davet edenlere?

“Ben buraya ölmeye geldim” diye değil mi?

Reina’daki tetikçi de eylem üzerine sıkıştırılabilseydi, muhtemelen, kendisinin oracıkta öldürülmesi için her şeyi yapacaktı…

Yeni dönem ‘terörist’ öyle şartlandırılıyor besbelli.

Aynı tetikçi şimdi de saklandığı yerde ‘ölü adam yürüyor’ durumunda olduğunu biliyor; öyle de davranacaktır.

İşte bu sebeple, kıstırıldığında, güvenlik güçleri, onu canlı ele geçirmek için elden gelen her şeyi yapmalıdır.

Her şeyi, ama her şeyi…

Canlı ele geçirilemeyen terör eylemi fâilleri bir sonraki eylemin fitilini de çekmiş oluyorlar çünkü…

Güvenlik veya istihbarat birimlerinden alındığı belli olan bilgileri sütunlarında okuduğumuz yazarlara göre, Beşiktaş ve Kayseri’de meydana gelen terör eylemlerinde, olay mahallinde, kendini patlatan teröristleri yakından izleyen suç ortakları da bulunuyordu.

Ancak yakalanamadılar.

Bu bilginin doğru olma ihtimali yüksek…

Kendini feda etmeye ne kadar hazır olursa olsun, her insan, ölüme yaklaştığını hissettiği noktada tereddüt geçirir. Can herkes için kıymetlidir çünkü. Bazıları son kertede kendilerini feda etmekten de vazgeçebilir.

Etraftaki suç ortağı durumunda olanlar, böyle durumlarda, uzaktan müdahale etmek için bulunurlar…

Eylemcinin üzerine kuşandığı patlayıcı maddeleri uzaktan kumandayla patlatmak için…

İngilizlerin bulduğu yöntem

Aynı kalemler Reina saldırısı için de benzer bir senaryo çiziyor; her ne kadar tetikçi olay mahalline tek başına gelmiş olsa da, onu oraya gönderenlerin başkalarıyla kontrolünü yaptıklarını yazıyorlar…

Olabilir mi? Elbette olabilir.

BBC Panorama programında, geçen ay, İngiliz MI5 istihbarat biriminin, eylemleri uygulama ânından önce boşa çıkartma yöntemi olarak bir süredir farklı bir birimi devreye soktuğu konusu işlendi.

Programda ne gördük?

Hepsi psikoloji okumuş, bazısı kriminoloji üzerine yüksek lisanslı –hatta doktoralı– elemanlar almış ve onları teröristi önceden tanıma amaçlı kullanmaya başlamışlar.

Alınan istihbarata bağlı olarak muhtemel olay mahallinde bulunanların yüzleri ve davranışlarını inceleyerek teröristi tespit etmeye çalışanlar yanında, kalabalıkları CCTV kameralarıyla merkezden izleyerek sonuca varanlar da yine aynı özelliklere sahip psikolog ajanlar…

Böyle bir birimi İstanbul ve Ankara’dan başlayarak terör suçu işlenebilecek her yerde devreye sokmayı düşünmeli güvenlik ve istihbarat birimleri…

Ön alınarak, muhtemel fâili canlı ele geçirilerek engellenmiş her eylem, bir sonraki eylemlerin boşa çıkartılmasına da yarayacaktır.

Reina’da 39 kişinin canını göz kırpmadan alan câni için de geçerli bu söylediğim…

Canlı yakalanması onu olay mahalline gönderen örgüt hakkında bilinmeyen pek çok şeyi bilinir kılacağı gibi.. eylemlerin planlanmasından sahneye konulmasına kadar geçen süreci de açıklığa kavuşturacaktır.

Belki.. belki.. daha önceki eylemlerde hâlâ meçhul yönler varsa.. onların aydınlanmasına da yarayacaktır canlı ele geçen teröristten alınacak bilgiler…

Eylemciler, teröre gönderilirken, hangi örgüt adına kanlı eylemini yapacaksa onun kullandığı şartlandırma söylemiyle motive edilerek.. orada ölmek üzere yollanırlar… Eylem mahallinde ölmeyen eylemci bu yüzden pek azdır.

Reina’dan sağ kurtulan terörist son zamanlarda ülkemizi hedef alan terör eylemleri arasında bu yönüyle bir istisna teşkil ediyor: Eylemci sağ kurtuldu…

Bu onun sağ kalma güdüsünün varlığına işaret ediyor.

Sağ kalmak isteyeni sağ bırakacak şekilde davranmak da güvenlik güçlerine düşüyor.

Ankara’da büyükelçinin öldürüldüğü mahalde eylemcinin sağ yakalandığını ve sonradan spekülasyon olarak önümüze dökülmüş bilgilerin tüm çıplaklığıyla onun ağzından öğrenildiğini düşünün…

Girişteki sorumu burada tekrarlıyorum: Reina’da yılbaşı gecesi o kadar can alan câni acaba canlı olarak yakalanacak mı?

Bir soru daha: Terör eylemini haber alır almaz, Washington, ilk tepkisiyle birlikte, “Olayın soruşturmasına yardımcı olmaya hazırız” da dedi.

Acaba ne demek istedi?

* Bu yazı Fehmikoru.com'da yayınlanmıştır