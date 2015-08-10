Fehmi Koru: MEB inattan vazgeçip dershanelerin yakasını bıraksın

Habertürk yazarı Fehmi Koru, Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerin kapatılmasını iptal eden kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın karara yönelik eleştirilerine ilişkin olarak, "MEB'e tavsiyem vakit yakınken inattan vazgeçip dershanelerin yakasını bıraksın" dedi.

“Paralel Yapı, mesajı herkes tarafından alındı zaten" diyen Koru, "Veliler ve öğrenciler dershane seçerken herhalde daha dikkatli olacaklardır. Kurum seçimi, herkesin kendi özgür iradesine bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Koru'nun Habertürk'te "Birkaç soruda dershane sorunumuz" başlığıyla yayımlanan (10 Ağustos 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Tavsiyem şu: Vakit yakınken inattan vazgeçip dershanelerin yakasını bıraksın MEB, hiç vakit kaybetmeden AYM kararına harfiyen uyacağını açıklasın da öğrenciler ile velilerin kafa karışıklığı bütünüyle ortadan kalksın.

“Paralel Yapı” mesajı herkes tarafından alındı zaten; veliler ve öğrenciler dershane seçerken herhalde daha dikkatli olacaklardır. Kurum seçimi, herkesin kendi özgür iradesine bırakılmalı.

Esas yapılması gereken ise, çağımızda değişik ülkelerde uygulanmakta olan sistemleri yeniden gözden geçirerek, ülkemize en uygun yeni bir sistem arayışına girmektir. Bilginin hafızada değil parmağın ucunda olduğu bir dünyada yaşadığımız hiç unutulmamalı; ezbere değil, yaratıcılık ve beceriye öncelik verilmelidir.

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