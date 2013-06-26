Âkil İnsanlar toplantısı sırasında rahatsızlanan gazeteci Fehmi Koru, hastaneye kaldırıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Dolmabahçe'deki toplantı sırasında rahatsızlanan Koru'ya ilk müdahale Başbakan Erdoğan'ın doktoru Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl tarafından yapıldı.
Koru, özel ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde müdahale edilen Koru'nun gribal enfeksiyona bağlı tansiyon yükselmesi rahatsızlığı olduğu tespit edildi.
Tedavisi devam eden Koru, geceyi hastanede geçirecek.