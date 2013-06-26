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Fehmi Koru hastaneye kaldırıldı

Âkil İnsanlar topllantısında rahatsızlanan astanen Koru'nun gribal enfeksiyona bağlı tansiyon yükselmesi rahatsızlığı olduğu tespit edildi

26 Haziran 2013 23:00

Âkil İnsanlar toplantısı sırasında rahatsızlanan gazeteci Fehmi Koru, hastaneye kaldırıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Dolmabahçe'deki toplantı sırasında rahatsızlanan Koru'ya ilk müdahale Başbakan Erdoğan'ın doktoru Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl tarafından yapıldı.

Koru, özel ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde müdahale edilen Koru'nun gribal enfeksiyona bağlı tansiyon yükselmesi rahatsızlığı olduğu tespit edildi.

Tedavisi devam eden Koru, geceyi hastanede geçirecek.

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