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Politika

Fehmi Koru: AKP ile uzlaşı olmazsa Gülen cemaati parti kurabilir

Koru: İktidara doğrudan bir siyaseti dayatmak cemaatin yapısına aykırı olur. Eğer böylesine çok açık seçik ve uzlaşmaz bir politika farklılığı varsa cemaat bir siyasi partileşme sürecine girecektir

15 Mayıs 2013 22:06

Star gazetesi yazarı Fehmi Koru katıldığı televizyon programında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ABD'de gezisinde Fethullah Gülen'i zayeret edip etmeyeceği ilişkin soruları yanıtlarken "Ben sanmıyorum ama eğer AK Parti ile cemaat arasındaki ilişki uzlaşılmaz noktaya gelmişse cemaat partileşme yoluna gider" açıklamasında bulundu.

Haber Türk televizyonundan Ece Güner'in sorularını cevaplayan Fehmi Koru şunları dedi:

"Cemaat dediğimiz şey bir sivil toplum örgütüdür. Güncel siyaseti siyasilere bırakır. Siyasi görüşü olur siyaseti etkilemeye de çalışır. Ama bunu geçmiş yıllarda yaptığı gibi siyasilerle gireceği ilişkilerle yapar. İktidara doğrudan bir siyaseti dayatmak cemaatin yapısına aykırı olur. Eğer böylesine çok açık seçik ve uzlaşmaz bir politika farklılığı varsa cemaat bir siyasi partileşme sürecine girecektir. Ama bunu yaptıkları zaman cemaat olma avantajlarını kaybederler. Siyasi parti olduğunuzda eleştiriler çok artacaktır. Böyle bir gelişme olacağını pek düşünmüyorum."

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