Fehmi Koru: Durumumuz 'güçlü görünmek' bakımından hiç iç açıcı değil; bu kadarını söylemekle yetineyim

Gazeteci-yazar Fehmi Koru, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim" açıklamasına işaret ederek, "Sorun nereden kaynaklanıyor? Galiba siyasilerin tavırlarından kaynaklanıyor. Ülkelerinin gücünün ya farkında değil siyasiler ya da o gücün gereğini yerine getiremiyorlar. O sebeple de ‘olmak’ ile ‘görünmek’ arasında gidilip geliniyor. Hangi durumda olduğumuzu görebilmemiz için, son bir ay içerisinde çeşitli gelişmeler ışığında Türkiye’yi önemsemek ihtiyacı duyan dış basının hakkımızdaki değerlendirmelerine göz atmak yeterli olabilir.

Kısa bir özet verebilirdim, ancak o özetin zihinlerde oluşturacağı ‘güç’ projeksiyonunun yaratacağı hayal kırıklığının sorumluluğunu üstlenmek istemem. Durumumuz ‘güçlü görünmek’ bakımından hiç iç açıcı değil; bu kadarını söylemekle yetineyim." diye yazdı.

Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Bahçeli, ‘‘Güçlü devlet kimseden yardım istemez’’ diye düşünüyor olmalı. Yanlış bir düşünce bu. ABD Türkiye’den kaç kez belli konularda yardım istemedi mi?

Almanya’nın başını çektiği AB ülkelerinin Türkiye’den elle tutulur beklentileri var ve o konularda sürekli yardım talep etmekteler.

Ülkemiz de gerekli olduğunda başkalarından yardım ister. Nitekim, hükümetin, yangın söndürülemez hal aldığında, ABD başta olmak üzere başka ülkelerden yardım talebinde bulunduğu anlaşılıyor.

‘Güçlü görünme’ mülahazası açısından, yardım istemek değil, özellikle hangi konu ve durumda yardım talep edildiği önemlidir." ifadelerini kullandı.

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